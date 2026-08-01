Noticias de Benfica que no favorecen a Jhon Durán; decisión importante a la vista

Jhon Durán afronta sus primeras semanas como jugador del Benfica con la ilusión de convertirse en el delantero de referencia del equipo portugués. Sin embargo, desde Portugal surgieron informaciones que no favorecen al colombiano, pues todo apunta a que el club mantendrá en su plantilla a Vangelis Pavlidis, atacante que ocupa la misma posición y que será uno de sus principales competidores por la titularidad.

Según revelaron los diarios portugueses Récord y A Bola, el Benfica no contempla desprenderse del goleador griego pese al interés que habría despertado en otros clubes europeos. En la información se explica que el FC Barcelona continúa buscando un delantero centro para el cierre del mercado y que, aunque Julián Álvarez sigue siendo el principal objetivo, el nombre de Pavlidis apareció entre las alternativas. No obstante, la postura del conjunto lisboeta es contundente: "El FC Barcelona continúa teniendo pendiente en este último mes de mercado del verano de 2026 el fichaje de un delantero centro. Julián Álvarez... siempre ha sido el preferido... En la lista de alternativas culés que han sonado a Álvarez en diversos círculos Vangelis Pavlidis, goleador griego de 27 años del Benfica, es uno de ellos. Según apuntó el diario portugués Record, hoy por hoy, el club lisboeta sólo venderá a Pavlidis por una oferta irresistible".

La misma información añade que la intención del Benfica es mantener al atacante. De hecho, se asegura que "la venta de Pavlidis está descartada", planteamiento alterable solamente si llegara esa oferta "irresistible". Además, se apuntó que hasta final de julio no ha llegado al club más laureado de Portugal ninguna propuesta de traspaso en firme por su artillero.

Ese panorama representa una noticia poco alentadora para Jhon Durán. Ambos son delanteros centro y competirán directamente por un lugar en el once inicial, por lo que la continuidad del griego supone un obstáculo más para que el colombiano pueda consolidarse rápidamente como titular.



Jhon Durán, delantero colombiano que milita en Benfica. Foto tomada del X de @SLBenfica

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Curiosamente, la situación de Pavlidis era muy distinta hace apenas unas semanas. El mismo informe recuerda que el goleador terminó la temporada anterior lleno de incertidumbre sobre su futuro dentro del Benfica.

"Lo cierto es que el fútbol y, mucho más su mercado, es cuestión de momentos y el momento de Pavlidis nada tiene que ver con el del final de la temporada 2025-26. Entonces, según informó en estas últimas horas A Bola, también medio referencial en la actualidad benfiquista, Pavlidis se marchó de vacaciones con la mosca tras la oreja, incluso 'desmoralizado'. Tenía dudas sobre los planes del Benfica, sospechando que el club quería venderlo para recuperar el dinero no recaudado al no clasificarse para la Champions League. Pavlidis venía de una mala racha de puntería, al marcar solamente tres goles entre febrero y mayo", señala la publicación.

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Sin embargo, el presente del delantero cambió por completo con el inicio de la nueva temporada. "Hoy, el panorama ha cambiado para él radicalmente. Marcó cuatro goles en la eliminatoria previa en la que el Benfica debía remontar un marcador adverso ante el Saint Gallen suizo para entrar en la Europa League y todos son parabienes. Tras el 5-0, sus propios compañeros de vestuario se deshicieron en elogios hacia su '9' con expresiones como '¡qué jugadorazo!'".

Con ese rendimiento y con la firme decisión del Benfica de no dejarlo salir salvo por una oferta fuera de mercado, Pavlidis comienza el curso como uno de los hombres de confianza en el ataque. En consecuencia, Jhon Durán deberá ganarse su espacio con actuaciones convincentes si quiere cambiar el panorama y convertirse en el delantero titular del conjunto portugués.