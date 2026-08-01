Luis Díaz recién llegó y ya recibió una noticia clave; Bayern Múnich lo hizo oficial

Luis Díaz comenzó oficialmente su preparación para la temporada 2026-2027 con Bayern Múnich. El colombiano ya se reincorporó este sábado 1 de agosto a los entrenamientos del conjunto bávaro, luego de disfrutar de unas vacaciones tras su participación con la Selección Colombia en el Mundial 2026, y de inmediato recibió una gran noticia: fue incluido en la convocatoria para la gira de pretemporada por Asia.

El equipo dirigido por Vincent Kompany viajará a territorio asiático para continuar su puesta a punto antes del inicio de las competencias oficiales. Allí, disputará dos encuentros amistosos, el primero frente al Jeju SK, en Corea del Sur, y, posteriormente, viajará a Hong Kong para medirse al Aston Villa.

Bayern Múnich publicó la lista de futbolistas que harán parte del viaje y, como era de esperarse, aparece Luis Díaz con el dorsal 14.

Convocados de Bayern Múnich para la pretemporada en Asia

Manuel Neuer

Sven Ulreich

Adam Aznou Poad-Stubbe

Jonas Urbig

Kim Min-jae

Jonathan Tah

Joshua Kimmich

Tom Bischof

Nathaniel Brown

Luis Díaz

João Palhinha

Hiroki Ito

Arijon Ibrahimović

Sacha Boey

Konrad Laimer

Julio César Chávez

Maurice Krattenmacher Binder

Lovro Pavić

Maycon Cardozo

Lennart Sieb

Bara Ndiaye

Wisdom Manuba

Josip Stanišić

Aleksandar Pavlović

Della Rovere

Bastian Assomo

Bayern squad for the Asia tour 🇰🇷🇭🇰 pic.twitter.com/taA9Gmkxp9 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 1, 2026

Publicidad

Uno de los detalles que más llamó la atención en el regreso del colombiano fue su nuevo look. Luis Díaz sorprendió a compañeros e hinchas al presentarse con el cabello teñido de color plateado, un cambio de imagen que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Luis Díaz fue gran figura del Bayern Múnich contra Real Madrid. Getty Imágenes

Así marcha la pretemporada del Bayern

Hasta el momento, el Bayern ha disputado tres compromisos durante su preparación. En primera instancia, venció 2-1 a Wehen Wiesbaden y luego, goleó 15-0 a Rottach-Egern. Ahora, se prepara para el duelo con el Jeju SK, programada para el 4 de agosto, y el encuentro contra Aston Villa, que se llevará a cabo el 7 de agosto.

Publicidad

Después de la gira asiática llegarán los primeros retos oficiales de la campaña. El campeón alemán disputará la Supercopa de Alemania frente al Borussia Dortmund, el 22 de agosto, mientras que una semana más tarde, es decir, el 28 de agosto, debutará en la Bundesliga recibiendo al Stuttgart.