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A qué hora juega HOY Junior vs Millonarios, por la fecha 2 de la Liga Betplay II-2026

Este sábado 1 de agosto, el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla se prepara para un duelo emocionante entre 'tiburones' y 'embajadores' en la Liga Betplay II-2026 ¡No se lo pierda!

Por: Laura Ximena Bustos Mora
Actualizado: 1 de ago, 2026
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Junior vs. Millonarios, por la fecha 2 de la Liga Betplay II-2026
Junior vs. Millonarios.
COLPRENSA.

El segundo semestre del torneo colombiano ya está en marcha y la emoción de la Liga BetPlay II-2026 continúa este sábado 1 de agosto con uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha. El Estadio Romelio Martínez será el escenario donde Junior de Barranquilla recibirá a Millonarios FC, equipo dirigido por el técnico argentino Fabián Bustos, en un duelo que promete intensidad desde el pitazo inicial.

Ambos equipos saldrán al terreno de juego con el objetivo de sumar tres puntos que les permitan mantenerse en la pelea por los primeros puestos del torneo. Junior, actual bicampeón del fútbol profesional colombiano, buscará imponer condiciones en casa y aprovechar el respaldo de su afición. Por su parte, Millonarios intentará regresar a Bogotá con un resultado positivo que le permita recuperarse de su más reciente derrota y mantenerse en la lucha desde las primeras fechas del campeonato.

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¿Cómo llega Junior de Barranquilla al encuentro?

Junior afrontará el compromiso frente a Millonarios tras quedar eliminado de la Copa Colombia a manos de Barranquilla FC, equipo de la segunda división del fútbol colombiano.

La serie comenzó el pasado 22 de julio en el estadio Romelio Martínez, donde ambos equipos igualaron 2-2 en un partido lleno de emociones. Para el encuentro de vuelta, disputado el 29 de julio en el mismo escenario, la llave volvió a ofrecer un vibrante espectáculo y terminó empatada 3-3 en el tiempo reglamentario.

Junior vs. Barranquilla FC
Junior vs. Barranquilla FC
@JuniorClubSA

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Con la igualdad en el marcador global, el clasificado se definió desde el punto penal, instancia en la que Barranquilla FC fue más efectivo y se impuso 5-3, dejando al conjunto dirigido por Alfredo Arias fuera del certamen.

Ahora, el cuadro 'rojiblanco' deberá pasar la página y centrar toda su atención en la Liga BetPlay II-2026, donde buscará hacerse fuerte en condición de local y volver al camino del triunfo frente a Millonarios.

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¿Cómo llega Millonarios al compromiso?

Millonarios también afrontará este compromiso tras un resultado adverso. El equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos cayó 1-0 frente a Atlético Bucaramanga en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por lo que llegará a Barranquilla con la necesidad de recuperar el camino de la victoria.

Millonarios recibió al Atlético Bucaramanga en la primera fecha de la Liga II-2026.
Millonarios recibió al Atlético Bucaramanga en la primera fecha de la Liga II-2026.
Foto: Colprensa

El conjunto 'embajador' buscará sumar sus primeros tres puntos en la Liga BetPlay II-2026 y comenzar a escalar posiciones en la tabla. Actualmente ocupa el puesto 17, mientras que Junior se ubica en la casilla 15, por lo que el duelo en el estadio Romelio Martínez representa una oportunidad importante para que ambos equipos mejoren su situación en el campeonato.

A qué hora juega HOY Junior vs Millonarios, por la fecha 2 de la Liga Betplay II-2026

Junior vs. Millonarios, por la fecha 2 de la Liga Betplay II-2026
Junior vs. Millonarios.
COLPRENSA.

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Teniendo en cuenta lo anterior, el partido está pactado para HOY sábado 1 de agosto a las 8:15 de la noche de Colombia y se podrá ver EN VIVO por la señal de Win Sports. Además, en nuestro portal de www.golcaracol.com, encontrará el minuto a minuto, las jugadas virales, golazos y los momentos más importantes del encuentro.

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