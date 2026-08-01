"Gianni Infantino actuó de manera unilateral, sin transparencia, de forma irresponsable"

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) solicitó este sábado una "investigación exhaustiva" sobre el plan del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para financiar el Mundial con capital privado, al tiempo que exigió "cambio cultural fundamental" en el organismo rector del fútbol mundial.

La FIFA dio marcha atrás el sábado a un controvertido plan impulsado por el presidente Gianni Infantino que habría permitido la inversión privada en la Copa del Mundo, tras la resistencia de la UEFA y otras confederaciones continentales.

La DFB, que se unió a la UEFA para oponerse a la propuesta y pedir un boicot de las competiciones de la FIFA, incluida la Copa del Mundo, reclamó una mayor transparencia sobre dicha propuesta.

"El presidente de la FIFA actuó de manera unilateral, sin transparencia y, en última instancia, de forma irresponsable con respecto a los intereses del fútbol", declaró el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, a la agencia SID, filial de la AFP.



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"Junto con la UEFA y otras confederaciones, debemos asegurarnos de que en la FIFA se arraigue una cultura fundamentalmente distinta, una cultura en la que, sobre todo, las decisiones vuelvan a debatirse y tomarse por los miembros dentro de los órganos de gobierno".

La DFB se sumó a sus homólogos ingleses, la FA, que en las redes sociales pidió "una revisión completa y rigurosa del liderazgo y la gobernanza de la FIFA para garantizar que el fútbol mundial se gestione con transparencia".

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Así las cosas, dicho freno institucional expone una profunda grieta entre la directiva de la FIFA, Gianni Infantino y las federaciones más importantes dentro del mundo del fútbol. Con la exigencia conjunta entre Alemania e Inglaterra sobre la mesa, la organización de la FIFA se enfrenta ahora a una presión sin precedentes para pensar y reformar su estructura interna y erradicar de forma definitiva la toma de decisiones unilaterales.