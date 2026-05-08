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Gol Caracol  / FIFA y el sorpresivo anuncio con histórica marca; dijo adiós a alianza de más de medio siglo

FIFA y el sorpresivo anuncio con histórica marca; dijo adiós a alianza de más de medio siglo

A pocos días de que inicie el Mundial 2026, la FIFA, dio a conocer una reveladora noticia que dio de qué hablar entre los hinchas. Además, informó la marca que la sustituirá.

Por: AFP
Actualizado: 8 de may, 2026
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Logo oficial de la FIFA.
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Foto: AFP

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