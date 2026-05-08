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Gol Caracol  / Argentina y Ecuador, beneficiados para el Mundial 2026; todo por cambio en reglas de FIFA

Argentina y Ecuador, beneficiados para el Mundial 2026; todo por cambio en reglas de FIFA

A pocas semanas para que se abra el telón del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, se confirmó esta noticia que ha dividido opiniones.

Por: EFE
Actualizado: 8 de may, 2026
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Nicolás Otamendi, defensa de Argentina, en un partido contra Ecuador, previo al Mundial 2026
Nicolás Otamendi, defensa de Argentina, en un partido contra Ecuador, previo al Mundial 2026
Getty Images

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