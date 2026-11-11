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Gol Caracol  / Malas noticias en Francia; hay novedad de Kylian Mbappé para el juego contra Italia

Malas noticias en Francia; hay novedad de Kylian Mbappé para el juego contra Italia

Zinedine Zidane, DT de la selección Francia, entregó detalles de última hora sobre el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, de cara al partido frente a Italia por la Liga de las Naciones.

Por: AFP
Actualizado: 11 de nov, 2026
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Mbappé con Francia
Mbappé con Francia
AFP

El astro francés Kylian Mbappé será baja para el partido de la Liga de Naciones de la UEFA que los Bleus disputarán el jueves en Milán ante Italia debido a una molestia en los isquiotibiales, anunció este miércoles el seleccionador Zinédine Zidane.

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El capitán galo se había entrenado con normalidad el lunes en la primera sesión de esta segunda concentración de Zidane. Pero no participó en la práctica del miércoles en el Centro Nacional de Fútbol de Clairefontaine en la víspera del duelo ante Italia.

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Para compensar su ausencia, el cuerpo técnico convocó al atacante del PSG, Senny Mayulu, que ya se encontraba en Clairefontaine, cerca de París, concentrado con la selección francesa sub-21.

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"Será baja, ha sentido un pequeño dolor y no vamos a correr ningún riesgo. Es lamentable perder jugadores, pero forma parte del juego. Espero que no sea nada grave y que podamos contar con él el domingo (contra Turquía en Burdeos, ndlr)", dijo Zidane en rueda de prensa.

El delantero del Real Madrid regresaba a la selección para esta ventana internacional después de perderse por lesión los tres últimos partidos disputados por Francia.

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Autor del gol de la victoria en el estreno de Zidane como seleccionador, el 25 de septiembre en Turquía, Mbappé tuvo que abandonar aquel encuentro por molestias en la rodilla izquierda y posteriormente se perdió las tres citas siguientes.

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"Cuidarlo", recomienda Mancini

Minutos antes de confirmarse la baja de Mbappé, el seleccionador de Italia, Roberto Mancini, había bromeado al aconsejar a Zidane que no arriesgara al delantero en el duelo del jueves.

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"Es mejor que él (Mbappé, ndlr) no juegue, para que pueda recuperarse bien de cara a la Liga de Campeones", dijo Mancini entre sonrisas.

El entrenador azzurro insistió además en que Francia dispone de numerosos recursos ofensivos.

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"De verdad que tienen cinco o seis delanteros, todos excelentes", señaló, antes de bromear de nuevo al apuntar que "si (Michael) Olise se resfría esta noche, no pasa nada".

La baja de Mbappé se suma a las de Aurélien Tchouaméni, Marcus Thuram y Pierre Kalulu durante esta concentración, además de las ausencias por lesión de Ousmane Dembélé, William Saliba, Manu Koné, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Maghnes Akliouche y Esteban Lepaul.

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Tras sumar tres victorias y un empate en cuatro encuentros, los Bleus lideran el Grupo 1 de la Liga de Naciones y tienen encarrilada la clasificación para los cuartos de final antes de enfrentarse a Italia y Turquía.

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