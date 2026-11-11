Luis Javier Suárez le dio luz verde al nuevo DT de Sporting; "se mostró satisfecho"

El delantero Luis Javier Suárez fue uno de los convocados por Néstor Lorenzo para los duelos de la Selección Colombia contra Chile y llega en un gran momento gracias a su desempeño en el Sporting de Lisboa de la Liga de Portugal. El samario anotó el gol de la más reciente victoria 1-0 sobre Moreirense y en la prensa del país luso hicieron una curiosa revelación sobre el exMarsella.

'O Jogo', uno de los medios deportivos más importantes de Portugal, contó que Suárez se sintió muy cómodo en los primeros entrenamientos con Paulo Fonseca, director técnico que fue anunciado la semana pasada y que apenas se estrenó justamente contra Moreirense.

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"Paulo Fonseca tuvo solo unas horas para pulir los detalles de su debut en el club de sus sueños, en el partido del sábado contra el Moreirense en el Estadio José Alvalade, buscando acelerar la transmisión de sus ideas a la plantilla del Sporting , pero a pesar del poco tiempo para trabajar con él, dejó su huella. Luis Suárez fue uno de los jugadores, según O JOGO, que se mostró satisfecho con los métodos y la forma en que el exentrenador del Lyon pretende hacer jugar a los verdiblancos", se lee en el informativo del citado medio.

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Suárez ya se encuentra en Cali en la concentración de la 'tricolor' para que lo será el primer duelo frente a Chile en esta doble fecha FIFA. El atacante ha comenzado con el pie derecho su segunda temporada con el Sporting, puesto que registra 13 goles y una asistencia en 15 partidos. En cuanto a la Selección Colombia, el jugador de 28 años ha anotado dos tantos y ha dado una pase de gol en 12 encuentros.



Para Lorenzo, Suárez es uno de los futbolistas que liderará un proceso nuevo que apenas está comenzando con muchas caras nuevas y que apenas tiene caras conocidas como Camilo Vargas, Dávinson Sánchez, Jefferson Lerma, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí y Jhon Arias.