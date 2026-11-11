Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
TEO GUTIÉRREZ
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez le dio luz verde al nuevo DT de Sporting; "se mostró satisfecho"

Luis Javier Suárez le dio luz verde al nuevo DT de Sporting; "se mostró satisfecho"

La prensa portuguesa reveló que el delantero colombiano Luis Javier Suárez se han sentido muy bien con Paulo Fonseca, el nuevo entrenador del Sporting de Lisboa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de nov, 2026
Comparta en:
Luis Javier Súarez, delantero del Sporting CP
Luis Javier Súarez, delantero del Sporting CP
AFP

El delantero Luis Javier Suárez fue uno de los convocados por Néstor Lorenzo para los duelos de la Selección Colombia contra Chile y llega en un gran momento gracias a su desempeño en el Sporting de Lisboa de la Liga de Portugal. El samario anotó el gol de la más reciente victoria 1-0 sobre Moreirense y en la prensa del país luso hicieron una curiosa revelación sobre el exMarsella.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

'O Jogo', uno de los medios deportivos más importantes de Portugal, contó que Suárez se sintió muy cómodo en los primeros entrenamientos con Paulo Fonseca, director técnico que fue anunciado la semana pasada y que apenas se estrenó justamente contra Moreirense.

Publicidad

Últimas noticias

Linda Caicedo, figura y delantera del Real Madrid femenino.
Colombianos en el exterior

Linda Caicedo es la sensación y provoca elogios; "es la mejor jugadora del Real Madrid"

Falcao García en su paso por Millonarios.
Colombianos en el exterior

Hermano de figura mundial tiene de ídolo al colombiano Falcao García

"Paulo Fonseca tuvo solo unas horas para pulir los detalles de su debut en el club de sus sueños, en el partido del sábado contra el Moreirense en el Estadio José Alvalade, buscando acelerar la transmisión de sus ideas a la plantilla del Sporting , pero a pesar del poco tiempo para trabajar con él, dejó su huella. Luis Suárez fue uno de los jugadores, según O JOGO, que se mostró satisfecho con los métodos y la forma en que el exentrenador del Lyon pretende hacer jugar a los verdiblancos", se lee en el informativo del citado medio.

Publicidad

Suárez ya se encuentra en Cali en la concentración de la 'tricolor' para que lo será el primer duelo frente a Chile en esta doble fecha FIFA. El atacante ha comenzado con el pie derecho su segunda temporada con el Sporting, puesto que registra 13 goles y una asistencia en 15 partidos. En cuanto a la Selección Colombia, el jugador de 28 años ha anotado dos tantos y ha dado una pase de gol en 12 encuentros.

Para Lorenzo, Suárez es uno de los futbolistas que liderará un proceso nuevo que apenas está comenzando con muchas caras nuevas y que apenas tiene caras conocidas como Camilo Vargas, Dávinson Sánchez, Jefferson Lerma, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí y Jhon Arias.

Falcao García en su paso por Millonarios.
Colombianos en el exterior

Hermano de figura mundial tiene de ídolo al colombiano Falcao García

Mundial Femenino Brasil 2027
Selección Colombia

Selección Colombia, atenta; así será el sorteo del Mundial Femenino Brasil 2027

Mbappé con Francia
Gol Caracol

Malas noticias en Francia; hay novedad de Kylian Mbappé para el juego contra Italia

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Luis Javier Suárez

Luis Suárez

Sporting de Lisboa

Liga de Portugal

Selección Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad