Selección Colombia, atenta; así será el sorteo del Mundial Femenino Brasil 2027

Cuando solo falta un mes para el sorteo final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 que tendrá lugar en Brasil, las 18 selecciones clasificadas y las que aún aspiran a obtener una plaza en la competición ya conocen el procedimiento que definirá el itinerario para alcanzar la gloria mundialista.

El sorteo final tendrá lugar en el Museo de Arte Moderno (MAM) de Río de Janeiro el viernes 11 de diciembre a las 11:30 a.m. (hora Colombia) y reunirá por primera vez en Brasil a representantes de las selecciones clasificadas, junto a leyendas del fútbol e invitados distinguidos.

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De conformidad con el procedimiento del sorteo final, Brasil quedará encuadrada en el bombo 1 y recibirá automáticamente la posición A1, tal y como se confirmó en el calendario de partidos publicado el pasado mes de agosto

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En consecuencia, la selección anfitriona iniciará su andadura el jueves 24 de junio en el Estadio de Maracaná de Río de Janeiro y disputará sus otros dos partidos de la fase de grupos en el Arena Itaquera de São Paulo, el martes 29 de junio, y en el Estadio Nacional de Brasilia, el domingo 4 de julio.



Las otras 31 selecciones (las 28 que se hayan clasificado en el momento de la celebración del sorteo y las tres plazas reservadas del torneo clasificatorio) se distribuirán en cuatro bombos de ocho equipos cada uno, en función de la Clasificación Mundial Femenina FIFA que se publique el lunes 7 de diciembre.

Las selecciones que ocupen los sietes primeros puestos de la clasificación acompañarán a Brasil en el bombo 1. Las siguientes ocho selecciones mejor clasificadas entrarán en el bombo 2, mientras que las ocho siguientes se asignarán al bombo 3.

Balotas del sorteo para el Mundial feminino del 2027, que se realizará el 11 de diciembre @FIFAWWC en X

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El bombo 4 incluirá a las últimas cinco selecciones clasificadas y las tres plazas reservadas a las ganadoras del torneo clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, que se disputará en el periodo reservado del 23 de febrero al 6 de marzo de 2027 del calendario internacional femenino.

El sorteo comenzará con la extracción de la bola de la anfitriona, Brasil, que será de distinto color, y se encuadrará automáticamente en el grupo A como selección A1. A continuación, se extraerán las siete selecciones restantes del bombo 1, que se situarán en los sucesivos grupos.

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Posteriormente, se repetirá el procedimiento con todas las selecciones de los bombos 2, 3 y 4, por orden. Antes de extraer bolas de un bombo, se deberá haber vaciado por completo el anterior. El sorteo concluirá una vez que todas las selecciones del bombo 4 se encuadren en un grupo.

Restricciones del sorteo

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La FIFA garantizará, en la medida de lo posible, que ningún grupo tenga más de una selección de la misma confederación. Este principio se aplicará a todas las confederaciones a excepción de la UEFA, que estará representada por once selecciones y podría tener hasta doce representantes en función del desenlace del torneo clasificatorio. Por consiguiente, cada grupo incluirá una selección de la UEFA como mínimo y dos como máximo.

Además, para garantizar el equilibrio competitivo, y tal y como se hizo en la Copa Mundial de la FIFA 2026, se han establecido dos cuadros separados hasta semifinales.

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Así, se aplicarán restricciones adicionales a las cuatro selecciones mejor situadas en la última edición publicada de la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola antes del sorteo. La selección mejor situada y la segunda mejor situada estarán en grupos de itinerarios contrarios.

Se aplicará el mismo principio a las selecciones situadas en el tercer y cuarto puesto. De este modo, si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acaban la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se podrán enfrentar antes de la final.

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Calendario definitivo

El proceso de asignación de partidos posterior al sorteo está diseñado para brindar las mejores condiciones a todas las selecciones participantes y, en la medida de lo posible, facilitar que aficionados de todo el planeta puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias. En consecuencia, el calendario actualizado de partidos, incluidos el estadio y la hora de inicio de cada encuentro, se confirmará más adelante, una vez celebrado el sorteo.

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Torneo clasificatorio

En el momento de celebrarse el sorteo final, quedarán aún por decidirse las últimas tres plazas de Brasil 2027. El sorteo de la fase final del torneo clasificatorio se celebrará el próximo jueves 10 de diciembre.

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Dicha fase final se disputará durante el periodo reservado del 23 de febrero al 6 de marzo de 2027 del calendario internacional femenino y constará de emparejamientos a partido único. La ganadora de cada encuentro logrará una de las tres últimas plazas en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027

La fase preliminar del torneo clasificatorio se disputará en Rabat (Marruecos) del 28 de noviembre al 5 de diciembre de 2026. Dos de las selecciones participantes de dicha fase preliminar (China Taipéi, Uzbekistán, Sudáfrica, Papúa Nueva Guinea, Ghana y Ecuador) avanzarán a la fase final, donde acompañarán a las cuatro que hayan logrado el pase directo: dos de la Concacaf (por confirmar), Venezuela (CONMEBOL) y una de la UEFA (por confirmar).

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La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 congregará la atención en ocho ciudades anfitrionas de Brasil del 24 de junio al 25 de julio de 2027. La competición será la décima edición del certamen más importante del fútbol femenino y la primera que se celebre en Sudamérica.