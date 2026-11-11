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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Hermano de figura mundial tiene de ídolo al colombiano Falcao García

Hermano de figura mundial tiene de ídolo al colombiano Falcao García

Durante una entrevista, el hermano de un reconocido jugador, que también es futbolista, mencionó al delantero colombiano Falcao García como uno de sus referentes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de nov, 2026
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Falcao García en su paso por Millonarios.
Falcao García en su paso por Millonarios.
AFP

Falcao García no ha anunciado nuevos detalles sobre su futuro ni mucho menos una posibilidad del retiro, sin embargo, no deja de ser noticia al estar en boca de otros jugadores que lo tienen como ídolo y referente. El hermano de una figura mundial lo mencionó y reconoció como alguien que lo ha impactado positivamente.

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Se trata de Hugo Félix, futbolista del Tondela y hermano de Joao Felix, estrella de Al Nassr y la Selección Portugal. “Ahora mismo, obviamente João. También me gustaba mucho De Bruyne cuando jugaba en esa posición. Cuando era más joven, solía jugar de delantero y mi ídolo era Radamel Falcao. Hoy en día, me guío mucho por mi hermano, por su influencia y porque veo a pocos jugadores en el fútbol actual que hagan lo que él hace en esa zona”, dijo el volante de 22 años.

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Hugo también habló sobre su actualidad y en qué lugar del campo se siente más cómodo. “Detrás del delantero, como mediocampista ofensivo. Ahí es donde siento que genero más peligro, ya sea finalizando jugadas con disparos o dando asistencias, con libertad de movimiento para explorar ambos flancos. Si tuviera que elegir una posición, sería mediocampista ofensivo”, dijo el hermano de Joao.

Hugo Félix, jugador del Tondela y hermano de Joao Félix.
Hugo Félix, jugador del Tondela y hermano de Joao Félix.
Eurasia Sport Images/Getty Images

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Otras figuras que tienen de ídolo a Falcao García

Las declaraciones de Hugo genera impacto, pero no mayor sorpresa, puesto que el samario ha inspirado a varias jugadores de una misma generación. Lautaro Martínez, delantero y estrella del Inter de Milán, lo dejó en claro hace unos años en una entrevista. “Mi ídolo era Falcao, un delantero que me inspiró con su forma de vivir y de jugar”, manifestó en ese momento.

Luka Jovic, de pasado en Benfica, Real Madrid, Fiorentina y Milan, incluso comentó que tienen un parecido en el estilo. “Hubo muchos. Ronaldo, luego Ibrahimovic, pero puedo decir que Falcao fue el que más vi. Creo que tenemos un estilo de juego similar y me gustaría algún día tener tanto éxito como él”, destacó el actual atacante de AEK Atenas.

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