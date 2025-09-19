Linda Caicedo recibió una noticia de última hora para la Champions League femenina

Real Madrid se enfrentará al Arsenal, vigente campeón de la Liga de Campeones femenina, al Wolfsburgo y al París Saint-Germain, entre otros equipos, en la fase liga de la máxima competición europea, según el sorteo celebrado esta mañana en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza.

El cuadro blanco jugará en casa contra el Wolfsburgo (GER), el Roma (ITA) y el París FC (FRA) y visitará a Arsenal (ING), PSG (FRA) y Twente (NED).

Al conjunto que entrena Pau Quesada le espera un camino difícil en el estreno del nuevo formato de la competición, pues visitará el estadio del vigente campeón, el Arsenal, su verdugo en los cuartos de final de la pasada temporada.

El conjunto inglés, que cuenta con la internacional española Mariona Caldentey como una de sus principales estrellas, remontó el 2-0 que las españolas consiguieron en el partido de ida con un inapelable 3-0 en Londres, que apeó al Real Madrid de disputar su primera semifinal de la 'Champions'.

Además de medirse a las 'gunners', se verá las caras con el dos veces campeón de la competición (2012-13 y 2013-14), el Wolfsburgo, que visitará el Alfredo di Stefano, y visitará al Paris Saint-Germain, subcampeón de la liga francesa y un habitual en las eliminatorias por el título de la máxima competición europea.

Linda Caicedo festejando anotación con el Real Madrid femenino. Foto: X de @realmadridfem.

Los encuentros frente a las campeonas de la liga italiana y holandesa, el Roma y el Twente, y el París FC, tercer clasificado en la pasada edición de la competición doméstica francesa y que vuelve a jugar la Liga de Campeones dos años después, también marcarán el futuro del conjunto madrileño en la fase liga.

Esta etapa inicial incluirá seis jornadas, que se diputarán entre el 7 de octubre y el 17 de diciembre, con todos los partidos a la misma hora en esta última fecha.

Los cuatro primeros de la fase liga se clasificarán directamente para los cuartos de final con la vuelta en casa. Los que acaben entre la quinta y decimosegunda posición jugarán una eliminatoria con la que se completarán los cuartos de final. La final tendrá lugar en el Ulleval Stadion de Oslo el 22, el 23 o el 24 de mayo.

El calendario, que estará disponible este sábado 20 de septiembre, determinará el orden y la fecha exacta de las jornadas de esta primera fase.