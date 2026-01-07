Linda Caicedo y Real Madrid tiene duro reto; enfrentarán al Barcelona en la Copa de la Reina

Los cuartos de final de la Copa de la Reina, los próximos 3, 4 y 5 de febrero a partido único, enfrentarán a Real Madrid y Barcelona en casa del club blanco, mientras que el Atlético de Madrid recibirá al Athletic Club, la Real Sociedad jugará en casa con el Badalona y el Tenerife visitará al Madrid CFF.

El sorteo celebrado este miércoles en la Ciudad del Fútbol, en la localidad de Las Rozas (afueras de Madrid), agitó la competición. A la quinta bola salió el Real Madrid, quedaban tres opciones por descubrir entonces y surgió el Barcelona para configurar el gran duelo por la clasificación para las semifinales.

El Barcelona es el favorito. No sólo de la eliminatoria, sino de la competición. Es el líder de la liga, pero también la referencia en la Copa de la Reina. Ha sido el campeón los dos últimos años, pero también en cinco de los últimos seis. Sólo alteró la secuencia el Atlético de Madrid, en 2023, cuando igualó un 0-2 y derrotó al Real Madrid en los penaltis.

El equipo blanco jamás ha ganado el torneo, en el que su desafío toma una dimensión enorme con el duelo ya en cuartos contra el Barça, al que persigue a siete puntos en la clasificación de la Liga (el club azulgrana suma 39, con 13 triunfos y un empate por los 32 del Real Madrid, con 10 victorias, dos igualadas y dos derrotas), pero con el precedente del 4-0 para el conjunto catalán en su enfrentamiento del 15 de noviembre en Barcelona.



En su casa, el Real Madrid suma diez victorias y un empate en sus once encuentros de esta temporada en el estadio Alfredo Di Stéfano, a la espera del Barcelona, que sólo ha caído en una ocasión en sus 22 partidos entre la liga, la Liga de Campeones y la Copa de la Reina de este curso. Fue como visitante, por 1-0, ante la Real Sociedad, el 2 de noviembre. Sólo otro equipo, el Chelsea, también a domicilio, esquivó la derrota ante el bloque azulgrana (1-1).

Real Sociedad, Atlético y Madrid CFF, con el factor campo a favor

Más allá del Real Madrid-Barcelona, la Real Sociedad, campeona de la Copa de la Reina en 2019, también tendrá el factor campo a su favor frente al Badalona. Tercero de la clasificación, en plena pugna por las plazas de la Liga de Campeones, con sólo dos derrotas en esta campaña, el equipo vasco se mide al décimo de la liga. En su choque ya jugado en esta campaña en el campeonato, el club donostiarra ganó por 0-2 en Badalona.

El Atlético de Madrid, a su vez, recibirá al Athletic Club en el Centro Deportivo de la localidad madrileña de Alcalá de Henares, en una eliminatoria que pone al conjunto local como favorito sobre el bilbaíno por el hecho de jugar en su estadio, pero que presupone igualdad.

De hecho, este curso, en su duelo liguero igualaron a uno en el mismo terreno en el que ahora competirán por avanzar a las semifinales de la Copa de la Reina.

También jugará como local el Madrid CFF, que recibirá al Tenerife, en otra eliminatoria que prevé equilibrio, separados ambos por tan solo un punto en la clasificación de la liga, a favor del equipo canario, que se impuso en su último precedente, además en campo madrileño, por 0-2.