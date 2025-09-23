¿Luis Díaz a la misma altura de Lionel Messi?; un campeón del mundo y su certera afirmación

Luis Díaz está escribiendo su propias páginas en Bayern Múnich, convirtiéndose poco a poco en uno de los destacados del club que dirige Vincent Kompany. Sus regates, movimientos, 'fintas', desequilibrio y velocidad por la banda son su sello, pero apenas en Alemania están comenzando a disfrutar de ello. Precisamente de esas cualidades habló un excompañero del guajiro, al punto de decir que era muy parecido a Lionel Messi.

Y es que a Alexis Mac Allister, quien compartió vestuario con el de Barrancas en Liverpool, le consultaron en una reciente entrevista por el jugador que más se parecía a Messi, capitán y figura de la Selección Argentina. El volante de los 'reds' no dudó en su respuesta, nombrando a Luis Díaz, quien en las prácticas del cuadro rojo de Merseyside era muy difícil de frenar y tenía que recurrir a las faltas para lograr su cometido.

Luis Díaz y Alexis Mac Allister con Liverpool - Foto: AFP

"Diría que 'Lucho', Luis Díaz. Es muy difícil poder detenerlo. En entrenamiento tuve que darle un par de patadas", afirmó Mac Allister en charla con 'TNT Sports'.

Más allá de compartir camerino en Liverpool, tanto 'Lucho' como Mac Allister crearon una gran amistad, muy cercana, al punto que muchas veces el argentino hizo de traductor para el oriundo de Barrancas cuando recién llegó a la disciplina de los 'reds'.

En el último enfrentamiento de Argentina y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas en Buenos Aires, Luis Díaz fue gran protagonista por la banda, marcando un golazo que silenció por un momento el Monumental. Por su actuación en el campo de juego, el propio Lionel Messi se le acercó post-partido y le dijo algunas palabras; luego el '7' de la 'tricolor' reveló las declaraciones del '10'.

"Luego, él también se me acercó y me dijo unas bonitas palabras. Algo como 'sigue haciendo lo que vienes haciendo, me alegra por lo que estás pasando, estás jugando muy bien', y yo dije como 'wow, Messi me está diciendo esto, ¿sabes?'. No es cualquiera", comentó la actual figura del Bayern Múnich y de la Selección Colombia para el podcast 'Un cafecito con Lucho Díaz'.



¿Cuándo es el próximo partido de Luis Díaz con Bayern Múnich?

El calendario de la Bundesliga indica que Luis Díaz y sus compañeros en el elenco muniqués enfrentarán este viernes 26 de septiembre al Werder Bremen en el Allianz Arena. El objetivo es mantener el buen ritmo, ya que en cuatro salidas en el presente campeonato han sumado cuatro victorias, ocupando el primer lugar en la tabla.