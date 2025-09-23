A Richard Ríos no le perdonan nada en Portugal; "demasiados pases errados, muy flojo"

Nueva salida del Benfica, y como es habitual, Richard Ríos hizo parte de la formación titular. En esta oportunidad, el volante colombiano jugó en el 1-1 frente al Rio Ave en el Estadio da Luz, en partido pendiente de la primera jornada de la Liga de Portugal.

El número '20' de las 'águilas' hizo línea de tres en el mediocampo con Enzo Barrenechea y Heorhiy Sudakov, quien de paso fue el anotador del Benfica al minuto 86. Tras el compromiso en la ciudad de Lisboa, en los principales diarios deportivos lusitanos 'salieron a la luz' las habituales calificaciones, evaluando a los futbolistas en cancha. En el caso de Ríos Montoya no terminó de convencer con su desempeño, no le perdonaron nada; lo 'rajaron'.

Richard Ríos en la formación titular del Benfica contra Rio Ave por la Liga de Portugal. X de @SLBenfica

¿Cómo calificaron en la prensa de Portugal el desempeño de Richard Ríos contra Rio Ave?

En ese orden de ideas, en la página web del periódico 'A Bola' reseñaron de la siguiente manera la actuación del jugador de la Selección Colombia. "Mucha amplitud defensiva y agresividad, salvo por el gol del Rio Ave. También mostró poca capacidad para desarrollar el equipo cuando tenía el balón en los pies. Demasiados pases errados, un disparo desviado por encima del larguero y un milisegundo de retraso para marcar en el segundo palo en el minuto 72".

Publicidad

En cuanto a su puntuación, al oriundo de Vegachí le otorgaron cuatro puntos de diez, teniendo una de las más bajas junto a Samuel Dahl y Fredrik Aursnes.

Mientras que en el portal de 'Mais Futebol' describieron así su presentación contra Rio Ave: "Un punto negativo. Estuvo flojo en todas sus jugadas, especialmente en ataque, sin conseguir pases ni recepciones fáciles. Su mayor error fue justo en la portería, al no anotar en el minuto 72. El aficionado más incauto no se imaginaría que se trata de un jugador de 27 millones de dólares".

Publicidad

¿Cómo va el Benfica en la Liga de Portugal?

Luego del empate a un gol contra Rio Ave en el Estadio da Luz este martes, los dirigidos por José Mourinho suman 14 puntos en seis jornadas disputadas en el campeonato portugués, ocupando el tercer lugar en la tabla general que es liderada por Porto con 18 unidades y seguido por el Sporting Lisboa, que tiene 15 enteros.