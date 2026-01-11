Luis Díaz celebró otro gol con Bayern Múnich, pero no se lo marcaron; confusión en Alemania

Publicidad
Luis Díaz tuvo cerca su doblete en el partido de Bayern Múnich contra Wolfsburgo, este domingo, por la fecha 16 de la Bundesliga, pero aunque celebró no terminaron dándole la anotación a él, en lo que era el 4-1 en el estadio Allianz Arena.
Al minuto 53 un ataque letal de los bávaros terminó con un pase dentro del área de Michael Olise buscando al atacante colombiano, pero el defensor Moritz Jenz, en su afán por evitarlo, terminó golpeando la pelota y enviándola al fondo de la red. ¡Autogol!
Luis Díaz lo festejó como suyo, sus compañeros se acercaron a él, pero al final los medios oficiales de la Bundesliga se lo dieron en propia puerta al jugador del Wolfsburgo. Con eso, 'Lucho' ocasionó dos autogoles y marcó uno, en el triunfazo de este domingo.
LLEGÓ EL CUARTO: Olise armó una gran jugada, tiró el pase atrás para Lucho Díaz pero Moritz Jenz la empujó en su arco para el 4-1 de Bayern Munich vs. Wolfsburgo. ¡QUÉ PASE METE HARRY KANE, POR DIOS!— SportsCenter (@SC_ESPN) January 11, 2026
