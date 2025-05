Luis Díaz, con lío grande: “Barcelona no lo podrá inscribir”; ahora depende de los árabes

Luis Díaz, una de las figuras del Liverpool de Inglaterra, con el que acaba de ganar la Premier League de ese país, está muy cerca de partir al Barcelona, campeón de la Liga de España, según lo ha venido relatando la prensa europea.

El guajiro fue pedido por el alemán Hansi Flick, entrenador del conjunto ‘culé’, y por el brasileño nacionalizado portugués Anderson Luis de Souza ‘Deco’, director deportivo, para ser incorporado lo más pronto posible, pues es la primera opción por encima del portugués Rafael Leao, del Milan de Italia, y de Marcus Rashfor, británico del Aston Villa de Inglaterra.

“Lo que han decidido es que van con todo por Luis Díaz, sí o sí”, comentó al respecto en el programa de televisión ‘El chiringuito’ el periodista español José Álvarez.

Y aunque aclaró que los “contactos” con el popular ‘Lucho’ vienen desde el año pasado, la contratación no se ha podido cerrar por un inconveniente que el conjunto azulgrana tiene que resolver antes de negociar con el Liverpool, conjunto con el que el colombiano tiene vínculo hasta 2027 y elenco que está buscando extenderle el contrato para que su cláusula de salida sea mayor.

Publicidad

En consecuencia, el reportero agregó que Díaz está dispuesto a esperar “un tiempo razonable” para que el ‘Barça’ solucione sus asuntos y lo pueda fichar, ya que el guajiro ya rechazó millonarias ofertas que le llagaron de Arabia Saudita.

Problema del Barcelona para inscribir a Luis Díaz

Publicidad

Aunque el Barcelona ya habría aceptado que deberá pagar “70 o 75 millones de euros” por el ‘cafetero’ y posee el capital para pagar por él, no podría ponerlo a jugar por una traba económica y administrativa, dijo el periodista en cuestión.

“El ‘Barça’ dispone del dinero, pero no de ‘fair play’ para inscribirlo, que son cosas diferentes”, comentó.

Es decir, el Barcelona no tiene cómo justificar la suma que desembolsaría por el jugador, ya que el ‘fair play’ financiero que opera en Europa exige que un club no gaste más de lo que recibe en su funcionamiento, algo que actualmente el cuadro catalán no puede hacer.

Por ello, los ‘culés’ le habrían dicho al colombiano que este inconveniente se resolvería en junio, “con dinero árabe que va a entrar por el tema de los asientos VIP”, 450 localidades y palcos de lujo de su remodelado estadio vendidos por 100 millones de euros para ser explotados por empresas de Catar y Emiratos Árabes .

Publicidad

“Solo así lo podrán inscribir”, agregó. No obstante, el estadio aún no está listo, pese a que se dice que en breve sería entregado.

Bajo esa luz, ‘Lucho’ deberá definir en los próximos días si espera al ‘Barça’ o si acepta la extensión de contrato con el Liverpool, al que le estaría pidiendo una considerable mejora salarial.

Publicidad

Acá, las palabras del periodista: