JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
Colombianos en el exterior  / Yerson Mosquera y Jhon Arias no levantan cabeza: Wolverhampton perdió 0-2 con Bournemouth

Yerson Mosquera y Jhon Arias no levantan cabeza: Wolverhampton perdió 0-2 con Bournemouth

Wolverhampton sufrió su derrota 18 en la Premier League y sigue en el fondo de la tabla de posiciones. Yerson Mosquera fue titular y Jhon Arias jugó 10 minutos.

Por: EFE
Actualizado: 31 de ene, 2026
Yerson Mosquera y Jhon Arias en Wolverhampton vs. Bournemouth.
Yerson Mosquera y Jhon Arias en Wolverhampton vs. Bournemouth.
Getty Images.

