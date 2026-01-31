Yerson Mosquera y Jhon Arias no levantan cabeza: Wolverhampton perdió 0-2 con Bournemouth

El Bournemouth de Andoni Iraola sentenció este sábado al Wolverhampton Wanderers, colista con ocho puntos en veinticuatro jornadas, y sumó una victoria importante (0-2) gracias a los tantos de Eli Junior Kroupi y de Alex Scott.

El francés adelantó a los visitantes a la media hora de encuentro tras una jugada combinativa que finalizó con un pase de Amine Adli para que el joven de 19 años batiese al guarda José Sa con una volea desde la frontal del área.

Los de Iraola supieron aguantar la ventaja en la segunda parte a pesar de los intentos de los locales para empatar el encuentro, pero Djorde Petrovic hizo varias paradas de mérito.

En el tiempo añadido, Scott sentenció el partido al aprovechar un pase de la muerte de Dam Smith para asegurar la victoria y acercar a su equipo a los puestos que dan acceso a competición europea.



Los de Rob Edwards habían sumado puntos en cinco de los últimos seis partidos con tres empates, contra Manchester United, Everton y Newcastle, y una victoria contra el West Ham United, además de clasificarse a la siguiente ronda de la FA Cup tras golear al Shrewsbury.

El Wolves sigue siendo colista y tiene prácticamente imposible la salvación tras acumular ocho puntos en 24 jornadas.

La salvación, que en estos momentos marca el Nottingham Forest, le queda a diecisiete puntos de distancia

El Bournemouth ocupa la decimotercera plaza con 33 puntos, pero a cuatro de la quinta.