Gol Caracol  / "Fue difícil de aceptar cuando me di cuenta de que mi propio club era homófobo"

"Fue difícil de aceptar cuando me di cuenta de que mi propio club era homófobo"

Esas fueron las palabras de un futbolista australiano, quien en 2021 se declaró homosexual. "Llegué a preguntarme si debería haber mantenido mi sexualidad en secreto", lamentó.

Por: EFE
Actualizado: 13 de ene, 2026
Joshua Cavallo dijo que la homofobia marcó su salida del Adelaide United.
Joshua Cavallo dijo que la homofobia marcó su salida del Adelaide United.
Getty

