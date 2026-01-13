El tema que genera preocupación en la Premier League; vuelve a estar en entredicho

El uso del VAR en la Premier League vuelve a estar en entredicho al aumentar los errores, según datos recopilados por 'BBC Sport', a partir del panel de Incidentes Clave de Partido (KMI, por sus siglas en inglés), en un 30 % en la primera mitad de la temporada, pasando de 10 a 13 fallos respecto al mismo tramo del curso anterior.

De los 13 fallos actuales, 11 corresponden a intervenciones que el VAR no realizó cuando debería haberlo hecho, frente a siete el año pasado, mientras que las intervenciones incorrectas han bajado de tres a dos.

Revisión del VAR - Foto: AFP

Pese a este incremento, las cifras siguen siendo mejores que en campañas previas, ya que a estas alturas de la temporada 2023-24 se habían registrado 20 errores y en la 2022-23, hasta 23, y en número total de decisiones corregidas por el VAR también ha descendido, de 57 en la temporada pasada a 47 en la actual, lo que supone una caída del 17,5 %.



Entre los casos más destacados figura la no expulsión de Marcos Senesi en el Liverpool -Bournemouth, cuando el central del conjunto de Andoni Iraola debió ver la roja por una mano deliberada que evitó una ocasión manifiesta de gol y el tanto anulado a Josh King, del Fulham, en el encuentro frente al Chelsea que llevó a Michael Salisbury, árbitro que estaba en el VAR, a la 'nevera' una jornada.

Publicidad

El panel KMI, creado en 2022 por los clubes de la Premier League, está compuesto por cinco miembros —tres exjugadores o entrenadores y un representante de la liga y del estamento arbitral— y analiza semanalmente las decisiones aplicando las leyes del juego y los criterios específicos de la competición.

En cuanto al impacto por clubes, Bournemouth, Brentford y Manchester United son los más perjudicados, con dos errores en contra cada uno.

Publicidad

Por el contrario, el Chelsea es el equipo que más se ha beneficiado de decisiones erróneas, con tres fallos a su favor, seguido de Bournemouth y Newcastle con dos.