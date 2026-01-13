Síguenos en:
La Copa de África está en instancias decisivas; así se jugarán las semifinales

Senegal vs. Egipto y Nigeria contra Marruecos serán los fantásticos duelos de las semifinales en la Copa de África: ¡Prográmese con estos buenos compromisos!

Por: EFE
Actualizado: 13 de ene, 2026
Senegal y Egipto se enfrentará por un cupo a la final de la Copa de África.
Fotos: AFP

