Gol Caracol  / Xabi Alonso: "Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible"

El DT usó sus redes sociales para dejar unas palabras de agradecimiento, tras no continuar en el banco técnico del Real Madrid. Xabi Alonso agradeció el cariño del 'madridismo'.

Por: EFE
Actualizado: 13 de ene, 2026
Xabi Alonso dejó de ser el entrenador del Real Madrid.
