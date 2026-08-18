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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, gol y buen juego en triunfo 2-4 de Bayern Múnich sobre Heidenheim, en duelo preparatorio

Luis Díaz, gol y buen juego en triunfo 2-4 de Bayern Múnich sobre Heidenheim, en duelo preparatorio

El extremo guajiro volvió a dejar buenas sensaciones en la pretemporada del Bayern Múnich, esta vez con un gol al Heidenheim. Luis Díaz está listo para el juego contra Borussia Dortmund.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ago, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich.
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich.
Foto: AFP

Luis Díaz volvió a sumar minutos en la pretemporada del Bayern Múnich, y además de dejar buenas sensaciones en el campo de juego, se reportó en el marcador en lo que fue el triunfo 2-4 sobre el FC Heidenheim, este martes.

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El extremo guajiro, de 29 años, comenzó el duelo preparatorio en el banco de suplentes, pero a los 61 minutos de la parte complementaria, Vincent Kompany, entrenador del conjunto 'bávaro', le dio ingreso en una ventana de cambios. Desde su ingreso al césped, Díaz Marulanda les dio trabajo y causó estragos a los defensores del cuadro rival.

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Fue así como tiempo más tarde, al 78', logró inflar las redes contrarias para el 2-3 parcial en el tablero. Luego de una jugada por la banda por parte de Michael Olise, el francés envió un centro rastrero y allí, casi cayéndose y anticipándose a su marcador, logró embocar la esférica para la euforia de los hinchas del Bayern Múnich presentes en las gradas. 'Lucho', por su parte, festejó con sus compañeros en el campo.

Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto:
AFP

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Antes, el exjugador del Liverpool y figura de la Selección Colombia le había convertido al Aston Villa, en Hong Kong, y al Leipzig.

Los otros goles del Bayern Múnich frente al FC Heidenheim fueron anotados por Felipe Chávez, Arijon Ibrahimović y Nathaniel Brown. Por su parte, los goles del contrincante fueron obra de Wagner y de Niehues.

Por lo tanto, el oriundo de Barrancas, municipio en el departamento de La Guajira, demostró que está 'on fire' y listo para encarar su segunda temporada con Bayern Múnich, que defenderá su título en la Bundesliga, y por supuesto, de tener una gran actuación a nivel de Europa en la UEFA Champions League.

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Jamal Musiala volvió a causar preocupación en Bayern

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Nuevamente, el centrocampista volvió a desplomarse en el campo de juego. Musiala había ingresado al minuto 61, pero siete más tarde, tuvo que abandonar el juego de fogueo.

jamal cayó al suelo sin balón y el personal médico del Bayern acudió inmediatamente al terreno de juego, mientras sus compañeros se agolpaban a su alrededor en una escena preocupante.

Jamal Musiala volvió a colapsar en medio de un partido de Bayern Múnich.
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