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Gol Caracol  / Arsenal vs. Atlético de Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Champions League

Arsenal vs. Atlético de Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Champions League

Este martes 5 de mayo, Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentarán en el Emirates Stadium por el juego de vuelta de las semifinales de la Champions League. En la ida quedaron 1-1.

Por: EFE
Actualizado: 4 de may, 2026
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Arsenal vs. Atlético de Madrid.
Arsenal vs. Atlético de Madrid.
Getty Images - IA.

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