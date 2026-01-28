Luis Díaz siempre presente en Bayern Múnich: asistencia y triunfo 2-1 sobre PSV, en Champions League

Este miércoles, Bayern Múnich venció 2-1 al PSV Eindhoven, en Países Bajos, con protagonismo del colombiano Luis Díaz, quien se lució con una asistencia y jugó los 90 minutos.

A los 58 minutos, los alemanes se pusieron en ventaja con gol de Jamal Musiala, precedido por una gran asistencia con túnel incluído de Lennart Karl.

Los neerlandeses no se rindieron y empataron al 78' con un golazo de Ismael Saibari, tras un remate de media distancia.



Los 'teutones' aceleraron sobre el final y sellaron el triunfo al 84. Pase en profundidad de Urbig, Díaz la bajó y dio un pase al centro del área para que Harry Kane definiera con pierna derecha.

Consciente del enorme premio que suponía acabar segundo, el conjunto germano se olvidó de la inesperada derrota cosechada en la Bundesliga ante el Augsburgo, la primera en diez meses en el torneo doméstico, no tardó en adueñarse del encuentro.

Los de Vincent Kompany parecieron dispuestos a exhibir la contundente pegada que les ha caracterizado durante todo el curso en su primera aproximación al área, una falta lanzada por el lateral Tom Bischof a los seis minutos que rozó el larguero.

No fue la única ocasión de los visitantes, que a los veintiséis minutos dispusieron de una inmejorable oportunidad para adelantarse en el marcador en la botas del senegalés Nicolas Jackson, que demostró que no es Harry Kane, este miércoles suplente, con un disparo centrado que no entrañó ningún problema para el portero del PSV.

Acción de juego del partido entre PSV y Bayern Múnich por Champions League Foto: AFP

El mismo problema del que adoleció, ocho minutos más tarde, el remate de Aleksandar Pavlovic, que culminó una rapidísima contra del equipo bávaro con un disparo desde la frontal del área.

Falta de efectividad que pareció dar alas al PSV, que necesitaba ganar para asegurar su continuidad en la competición, y que poco a poco fue generando cada vez más y más peligro sobre la portería de Jonas Urbig.

De hecho, el joven portero del equipo alemán, que ya a los dieciséis minutos había impedido el tanto local al reaccionar con rapidez a un remate de Joey Veerman que se envenenó tras tocar en la espalda de Jonathan Tah, volvió a lucirse en el 42 al desviar el remate de Guus Til tras una rápida contra.

No sería la última ocasión del PSV que antes de llegar al descanso rozó de nuevo el gol en un remate el croata Ivan Perisic, exjugador del Bayern, que se marchó fuera por muy poco.

Vocación ofensiva que se vio acentuada en al arranque de la segunda mitad espoleado el conjunto neerlandés por las noticias que llegaban desde otro campos y que condenaban al PSV a la eliminación.

A punto estuvo de sentenciar a los setenta y tres minutos la contienda el Bayern en un remate de Olise que obligó a lucirse al portero local, el checo Matej Kovar. Al final se confirmó la segunda plaza de 'los bávaros' que disputarán como local la vuelta de todas las eliminatorias hasta la final, y dejó fuera de la Champions League de un PSV, al que de poco le valió su ambiciosa puesta en escena.