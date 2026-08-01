La novela del futuro de Vozinha sigue; Colo Colo, a la espera y aparecen nuevos rumores

Vozinha, arquero y figura de Cabo Verde en el Mundial 2026, retrasó su viaje a Chile para firmar por Colo Colo por "situaciones personales", dijo el director deportivo del club.

El presidente del Cacique, Aníbal Mosa, había anunciado el fichaje del guardameta de 40 años, y luego dijo que el jugador llegaría al país en los próximos días.

Sin embargo, su retraso disparó los rumores en la prensa local, que puso en duda el fichaje del golero, y mencionó que Vozinha también negocia con el club marroquí, RS Berkane.

"Se ha solicitado un plazo adicional para resolver algunas situaciones personales (...) y seguramente ya vamos a tener noticias próximamente respecto del itinerario para el viaje", respondió a la prensa Jaime Pizarro, director deportivo de Colo Colo.



Pizarro afirmó que el retraso también se produjo por los trámites migratorios y que se acogió las peticiones del jugador "para permitirle cumplir con las necesidades que tiene".

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El jugador firmaría un acuerdo por seis meses, con la posibilidad de ampliarlo por un año, según el presidente Mosa.

Vozinha, guardameta de Cabo Verde, fue figura en el Mundial 2026 AFP

Aunque el club anunció el fichaje en sus redes sociales, el jugador todavía no ha publicado nada en sus propias cuentas sobre su llegada al equipo chileno.

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Además, en México aseguraron que el guardameta también es seguido por el Querétaro, sin embargo, esta información fue desmentida rápidamente.

Fue Ed Malyon, copropietario del elenco mexicano el que utilizó su cuenta de 'X' para descartar el posible arribo de Vozinha al equipo que dirige el chileno Esteban González, exentrenador de Coquimbo Unido.

"Es falso. Vale contrastar y/o confirmar la información antes de publicarla, gracias", dijo Malyon

Vozinha, arquero de Cabo Verde AFP

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, tuvo una extraordinaria presentación mundialista, empatando con dos campeones del mundo como España y Uruguay.

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En dieciseisavos de final enfrentó a la Argentina de Messi, contra la que terminó eliminada por un agónico 3-2 en la prórroga.

Al guardameta le costó forjarse una vida en el fútbol profesional. Llegó a trabajar como recolector de basura antes de iniciar una carrera profesional en 2007 en Cabo Verde.

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Originario de un país con poco más de medio millón de habitantes, Vozinha jugó la pasada temporada con el modesto GD Chaves de la segunda división de Portugal.

Su rendimiento en la cita mundialista le valió una fama que sobrepasó fronteras, y su cuenta en Instagram saltó de 50.000 seguidores a más de 29 millones.