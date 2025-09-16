Independiente del Valle vs. Once Caldas: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego de Sudamericana

Independiente del Valle y Once Caldas saldrán este miércoles 17 de septiembre, en Quito, al partido de ida por los cuartos de final en procura del billete de semifinalista de la actual Copa Sudamericana.

El cuadro ecuatoriano, ganador de los títulos de la Sudamericana de 2019 y 2022, atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos reflejados con la clasificación anticipada en la Liga Pro local, para la próxima Copa Libertadores.

¿Cómo llega Independiente del Valle para enfrentar a Once Caldas?

En los octavos de final de la Sudamericana venció al cuadro sensación de la fase de Grupos de la Sudamericana, el Mushuc Runa, también de Ecuador, que ganó el billete a octavos de final como el equipo con la mayor cantidad de puntos de todos los participantes.

Por lo que Independiente del Valle será un rival de cuidado para el equipo de Manizales, que en el año 2004 tuvo su mejor participación en un torneo organizado por la Conmebol adjudicándose el título de la Libertadores.

Jerson Malagón, segundo de derecha a izquierda arriba, en partido con Once Caldas - Foto: AFP

Publicidad

Independiente del Valle vs. Once Caldas: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Copa Sudamericana

En ese orden de ideas, este compromiso por la ida de los cuartos de final del torneo de la Conmebol se podrá ver EN VIVO este miércoles por TV en Espn y vía ONLINE en Disney+ Premium, a partir de las 5:30 de la tarde, en horario de Colombia.

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, los goles, las jugadas virales, la crónica y las reacciones de los protagonistas.



Así es el presente del Once Caldas

El 'blanco-blanco' eliminó en la fase local a Millonarios y en la fase de grupos quedó en el segundo puesto del Grupo F, con 12 puntos, con uno más que el brasileño Fluminense, por lo que disputó los 'play-offs'.

Publicidad

En la fase de repesca eliminó al boliviano San Antonio Bulu Bulu con triunfo por 0-3 de visitante y por 4-0 en Manizales, y en octavos de final, venció a Huracán, derrotándolo por 1-0, en Colombia y por 1-3, en Argentina.

Dayro Moreno volvió de la Selección Colombia con regalazo. Foto: Once Caldas.

Por la undécima fecha de la Liga BetPlay II-2025 venció el sábado pasado por 1-0 a Envigado, zafándose de los últimos puestos de la tabla de posiciones y ubicándose duodécimo entre 20 equipos, con 13 puntos, contra los 21 del Junior, que ostenta el liderato.

Hernán Herrera, DT del Once Caldas, dejó en el banco de suplentes a nueve de los once titulares, pues solo incluyó a Mateo García y al segundo goleador de la Liga con 13 tantos, Dayro Moreno, que es el máximo goleador de la Sudamericana con 8.

Por lo que el partido de este miércoles supone también el duelo entre goleadores, el argentino Spinelli, que este año ha convertido 22 tantos con el cuadro del Valle, 15 por la Liga Pro, 4 por la Libertadores y lleva 3 en la Sudamericana.

Publicidad

Alineaciones probables:

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Darwin Guagua; Juan Cazares, Renato Ibarra y Claudio Spinelli.

Entrenador: Javier Rabanal.

Publicidad

Once Caldas: James Aguirre; Luis Palacios, Kevin Cuesta, Jáider Riquett, Juan Cuesta; Mateo García, Alejandro García, Michael Barrios, Mateo Zuleta; Luis Sánchez y Dayro Moreno.

Entrenador: Hernán Herrera.

Árbitro: Piero Maza, de Chile.

Estadio: Banco Guayaquil, de propiedad del Independiente del Valle.