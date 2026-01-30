Luis Díaz y la rutina que tiene impresionados a todos en Bayern Múnich; "lo hace a diario"

Luis Díaz está decidido a dejar huella en Bayern Múnich. A pesar de que su llegada dividió opiniones, ya que se llegó a decir que le habían pagado mucho a Liverpool por él o que no lograría adaptarse a la cultura, el frío y el estilo de vida de Alemania, ha demostrado lo contrario. Prueba de ello son los números que tiene en el club.

En lo que va de la temporada, el guajiro firma 28 partidos disputados, entre la Bundesliga, la Champions League, la Copa de Alemania y la Supercopa. De hecho, se coronó campeón de ese último certamen, aportando un gol. Y es que sus estadísticas llaman la atención, ya que ha marcado 14 tantos y tiene 12 asistencias en su cuenta.

Sin embargo, no es casualidad. El diario 'Bild' destacó algunas cualidades del colombiano y afirmó que "todo lo conseguido ha sido gracias a su carácter tranquilo. Eso hizo que fuera, inmediatamente, bien recibido dentro del vestuario". Pero no fue lo único que dijeron de Luis Díaz, pues sus compañeros resaltan un tema en particular.

Luis Díaz, atacante colombiano, previo a un partido del Bayern Múnich Getty Images

"Aunque viene del Liverpool, nunca se ha dado aires de grandeza. Contrario a ello, sus compañeros del equipo reconocen su dedicación. Acepta las ayudas con gusto, ya que no solo la cultura alemana le resulta diferente o algo nueva. Es más, hace poco, preguntó que cuánto duraría el frío en Múnich", añadieron en el portal deportivo.



Por último, el medio alemán reveló una rutina que tiene Luis Díaz y que no ha pasado desapercibida, siendo una de las claves para estar donde está. "El colombiano va al gimnasio a diario para entrenamientos extra, que, en ocasiones, no están dentro de lo estipulado en la jornada", sentenciaron con relación al jugador 'cafetero'.