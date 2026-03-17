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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez hizo historia en la Champions League; igualó registro de Falcao García

Luis Javier Suárez hizo historia en la Champions League; igualó registro de Falcao García

La victoria de Sporting Lisboa sobre Bodo Glimt, que significó la remontada en Champions League, significó que Luis Javier Suárez firmara dos récords.

Por: EFE
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra su gol con Sporting Lisboa contra Bodo Glimt, por Champions League
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra su gol con Sporting Lisboa contra Bodo Glimt, por Champions League
AFP

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