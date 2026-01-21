Luis Javier Suárez aún ve lejos marca de goles de vieja figura del Sporting, pese a su puntería

Sporting Lisboa es uno de los tres clubes grandes del fútbol en Portugal y por el que cada temporada han pasado infinidades de estrellas, incluso, en la escuadra verde de Lisboa se formó Cristiano Ronaldo. En dicho equipo, el colombiano Luis Javier Suárez está empezando a construir su propio camino, a tejer su nombre, a tener brillantes jornadas goleadoras, pero pese a su afinada puntería, aún está lejos de una vieja figura de la escuadra portuguesa.

En el reciente compromiso de los 'leones' que fue por Champions League ante el vigente campeón del certamen, el PSG, Suárez Charris se reportó con dos goles, tantos que significaron tres puntos importantes para que Sporting quedara muy bien posicionado en la tabla general de la competición.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa. Getty Images.

Desde su arribo esta temporada al 'verdiblanco' procedente del Almería, Luis Javier ha logrado inflar las redes en 22 ocasiones en 30 partidos disputados en todas las competiciones. Sin embargo, estos números por parte del samario, si bien son muy buenos, están muy distantes de otra figura, y que precisamente llegó a reemplazar en Sporting, el sueco Viktor Gyökeres.



Y es que el actual atacante de, 27 años, y quien milita en el Arsenal dejó unas cifras impactantes, imponentes; hacía más goles que los partidos que disputaba. Una cuenta en 'X' reveló los números de Gyökeres y de los delanteros que en el tiempo reciente han vestido los colores del verde lisboeta.

En ese orden de ideas, el atacante sueco domina la estadísticas, ya que en la campaña 2024/2025 logró anotar 54 goles en 50 partidos, y una temporada antes, marcó 43 anotaciones en 50 partidos. El otro nombre que aparece en este listado es el de Paulinho, quien tuvo brillantes campañas, pero muy por debajo de las cifras anotadoras, que hasta el momento, ha reportado Suárez Charris.

Por otro lado, hay que precisar que aún queda una segunda parte de la temporada por delante y el delantero de la Selección Colombia puede seguir inflando las redes.



¿Qué dijo Luis Javier Suárez cuando le preguntaron por Gyökeres?

“Gyökeres es un jugador muy top, así lo demostró aquí. Él ha hecho su historia, pero yo quiero la mía, la de Luis Javier Suárez", dijo el samario en charla con el diario 'Récord'.

🇵🇹 Son yıllardaki Sporting santrforlarının attıkları gol sayıları



2025/26: 🇨🇴 Luis Suarez 30 maç 22 gol

2024/25: 🇸🇪 Gyokeres 52 maç 54 gol

2023/24: 🇸🇪 Gyokeres 50 maç 43 gol

2022/23: 🇵🇹 Paulinho 38 maç 15 gol

2021/22: 🇵🇹 Paulinho 39 maç 14 gol pic.twitter.com/nj8U7glNCN — Dünyadan Futbol (@dunyadanftbol) January 21, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa?

El calendario indica que será este 24 de enero de visitante contra el Arouca por la Liga de Portugal. La pelota rodará a la 1:00 de la tarde, en horario de Colombia.