Síguenos en:
Tendencias:
GOLAZOS LUIS SUÁREZ
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez aún ve lejos marca de goles de vieja figura del Sporting, pese a su puntería

Luis Javier Suárez aún ve lejos marca de goles de vieja figura del Sporting, pese a su puntería

El delantero samario ha tenido números impresionantes desde su arribo al fútbol portugués; no obstante, sus cifras están lejanas a una exestrella del Sporting Lisboa.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 21 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez es gran figura en Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez es gran figura en Sporting Lisboa.
X de @SportingCP

Publicidad

Publicidad

Publicidad