Luis Javier Suárez y todos en Sporting son "superhéroes"; euforia tras triunfo sobre PSG

Sporting de Lisboa dio la sorpresa de la séptima jornada de la Champions League, tras vencer 2-1 al PSG gracias a un doblete de Luis Javier Suárez, quien sigue dando credenciales como goleador y poco a poco mitiga el legado que dejó Viktor Gyokeres. Las portadas de los medios portugueses dejan en el pasado al sueco y se ponen al día con el colombiano.

El partido

El Paris Saint-Germain asumió el protagonismo desde el inicio del partido, monopolizando la posesión y presionando alto para limitar las salidas del Sporting CP. El conjunto francés generó las primeras ocasiones con intentos de Désiré Doué, Fabián Ruiz, Senny Mayulu y Vitinha, pero se encontró siempre con un seguro Rui Silva, clave bajo los tres palos. El Sporting, por su parte, apostó por el contragolpe y estuvo cerca de sorprender con una llegada de João Simões antes del primer cuarto de hora.

Con el paso de los minutos, el PSG mantuvo el control, aunque perdió algo de intensidad. Un gol de Warren Zaïre-Emery fue anulado por falta previa y otros intentos de Vitinha, Marquinhos y Nuno Mendes no encontraron portería. El tramo final del primer tiempo fue más equilibrado, con un disparo bloqueado de Luis Suárez y un remate desviado de Hidemasa Morita tras un tiro libre, dejando el marcador 0-0 al descanso.

En la segunda mitad, el Sporting salió con mayor determinación. Aunque Vitinha avisó primero para el PSG, el equipo portugués respondió con claras opciones: Luis Suárez falló por centímetros tras asistencia de Trincão y luego el propio extremo portugués remató desviado. El PSG volvió a ver cómo le anulaban un gol, esta vez a Ousmane Dembélé por fuera de juego, y Rui Silva sostuvo el empate con una gran atajada ante Kvaratskhelia.



Con el Sporting creciendo en el juego, llegó la apertura del marcador. Tras un córner, el balón quedó suelto en el área y Luis Suárez reaccionó con rapidez para firmar el 1-0. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que Kvaratskhelia igualó para el PSG en el minuto 79.

Cuando el partido parecía encaminarse al empate, el Sporting encontró premio a su insistencia en el minuto 90. Alisson Santos habilitó a Trincão, Chevalier dio rebote y Luis Suárez apareció nuevamente para marcar el 2-1 definitivo, sellando el triunfo.

La prensa se rinde ante Luis Javier Suárez

Como era de esperarse, los medios de Portugal le dieron todo el crédito de la victoria al delantero colombiano que tuvo una alta efectividad de cara al arco, puesto que en tres remates marcó dos goles. Además hizo valer su perseverancia en medio de un juego en el cual los verdiblancos fueron sometidos por PSG que justamente no estuvo fino en el pórtico rival. A pesar de la localía, los franceses eran favoritos, sobre todo al contar en sus filas con Ousmane Dembélé, el Balón de Oro. Sin embargo, Suárez y sus compañeros se robaron el show. "Superhéroes", "Gloria" y "Europa a sus pies", fueron algunos de los titulares de reconocidos portales como 'Record', 'A Bola' y 'O Jogo'.

