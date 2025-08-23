Luis Javier Suárez cuando no los hace los pone; vea las asistencias con Sporting de Lisboa

Publicidad
Luego de su doblete frente al Arouca, Luis Javier Suárez volvió a ser titular con el Sporting de Lisboa, que visitó este sábado 23 de agosto al Nacional de Madeira, al que se impuso 4-1.
Los locales sorprendieron con un gol a los tres minutos, obra de Léo Santos, quien de cabeza abrió el marcador. En la segunda mitad, Luis Javier Suárez apareció con una asistencia de taco para Pedro Gonçalves, que con un fuerte remate de derecha igualó el encuentro al minuto 53.
Sobre los 66 minutos, Suárez anotó el 2-1 tras una serie de rebotes dentro del área, definiendo de cabeza, pero la acción fue invalidada por posición adelantada.
El delantero samario participó en cuarto gol de su equipo, asistiendo nuevamente a Pedro Goncalves, que selló la victoria 4-1 en el tiempo de edición.
