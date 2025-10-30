Luis Javier Suárez no para de sorprender en Sporting Lisboa: "Es un delantero magnifico"

Sporting de Lisboa venció 5-1 al Alverca por la Copa de Portugal, en un encuentro en el que los verdiblancos jugaron con una nómina alterna, por lo tanto Luis Javier Suárez tuvo descanso. Sin embargo el que si aprovechó fue Fotis Ioannidis, el atacante suplente que anotó y puso la cereza en el pastel en la goleada. En la rueda de prensa, el entrenador dejó en claro que ambos futbolistas ofensivos son importante e incluso no se inclinó por ninguno de los dos.

Los 'leones' no tuvieron con piedad con Alverca. Aparte del gol de Ionnidis, Geovany Quenda y Salvador Blopa se fajaron cada uno con un doblete para sellar la clasificación. Después del encuentro, en la habitual comparecencia ante los medios de comunicación, el DT Rui Borges se mostró muy feliz por poder gestionar el grupo y sacar importantes resultados. Hubo énfasis especial por lo que vienen haciendo Luis Javier y Fotis.

“Son dos delanteros magníficos. Estoy muy contento de tenerlos a ambos. Cuando uno falte, el otro estará ahí para dar un paso al frente, sea quien sea. Fotis ha respondido de maravilla y está feliz en el Sporting, se nota cada día. Me alegro de que haya marcado un gol, se lo merecía", dijo de entrada el estratega de los 'verdes'.

Adicional al destacado desempeño individual, Borges sacó a relucir como contagian a los demás. “Me alegra poder contar con Luis y Fotis, hacen brillar a sus compañeros con sus propias virtudes”, concluyó.

Lo cierto es que el fútbol portugués va a toda marcha y curiosamente este viernes 31 de octubre Sporting y Alverca se vuelven a enfrentar, pero esta vez por la decima jornada de la Primeira Liga. Los 'verdiblancos' marchan segundos con 22 puntos, mientras que los de Ribatejo decimosegundos con 10 unidades.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con la camiseta de Sporting Lisboa, en Portugal AFP

¿Cómo le ha ido a Luis Javier Suárez?

Hasta el momento, el colombiano ha marcado 8 goles y ha dado 2 asistencias en 14 partidos (Liga, Copa, Supercopa y Champions League). Por otro lado, apenas ha sido amonestado en dos ocasiones y acumula un total de 997 minutos de juego.