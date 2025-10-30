Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Noticia de última hora en el ciclismo; ¿habrá Tour Colombia en el 2026?

Noticia de última hora en el ciclismo; ¿habrá Tour Colombia en el 2026?

La Federación Colombiana de Ciclismo se acaba de pronunciar sobre la realización de esta competencia en el próximo año. En el 2025 no se realizó por falta de recursos.

Por: EFE
Actualizado: 30 de oct, 2025
Comparta en:
Egan Bernal y Esteban Chaves con otro grupo de ciclistas en el Tour Colombia 2024
Egan Bernal y Esteban Chaves con otro grupo de ciclistas en el Tour Colombia 2024.
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad