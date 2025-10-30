Noticia de última hora en el ciclismo; ¿habrá Tour Colombia en el 2026?

El Tour Colombia, una de las carreras internacionales de ciclismo más atractivas a comienzos temporada, no se disputará en 2026 debido a la falta de recursos financieros, informó este jueves la Federación Colombiana de Ciclismo (Fedeciclismo).

Debido a circunstancias similares, tampoco se corrió el Tour Colombia en las ediciones de 2021, 2022, 2023 y 2025, pese a que estuvo incluido en el calendario de carreras de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La Federación anunció que el Tour Colombia no se disputará en la temporada 2026 "debido a que, a la fecha, no se cuenta con la totalidad de los recursos necesarios para garantizar la organización del evento con los estándares técnicos, logísticos y deportivos que exige una competencia de categoría internacional".

Añadió que promovió acercamientos con empresas del sector privado, conglomerados económicos y aliados estratégicos con el propósito de consolidar un esquema financiero sostenible que permitiera mantener el nivel del Tour Colombia como una de las competencias por etapas más importantes del calendario UCI en América.

La federación agregó que, pese a contar con el respaldo de algunos patrocinadores, los aportes han resultado insuficientes para cubrir la magnitud de un evento que, en promedio, requiere una inversión superior a los 10.000 millones de pesos colombianos (unos 2,6 millones de dólares).

La Fedeciclismo recalcó que los valores necesarios para financiar reflejan la dimensión logística, deportiva y mediática del Tour Colombia, un evento que ha contado con la participación de grandes figuras y equipos WorldTour, selecciones nacionales y escuadras continentales, además de una masiva afluencia de público en cada jornada.

En la edición de 2024, la principal atracción fue el británico Mark Cavendish.

En lo que resta de 2025 y durante 2026 se mantendrán las gestiones para fortalecer las alianzas institucionales, asegurar la participación de nuevos patrocinadores y consolidar un modelo de sostenibilidad a largo plazo que permita proyectar al Tour Colombia como un evento estable en el calendario internacional de la UCI, agregó la Federación.

El primer campeón del Tour Colombia fue Egan Bernal (2018).

Un año después se impuso Miguel Ángel 'Superman' López, en 2020 ganó Sergio Higuita y en 2024 el campeón fue Rodrigo Contreras.