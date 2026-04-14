Un respiro para Luis Javier Suárez y Sporting Lisboa; figuras del Arsenal serían bajas en Champions

El Arsenal completó su último entrenamiento antes del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Sporting de Portugal sin Bukayo Saka, Martin Odegaard, Jurrien Timber, Declan Rice y Riccardo Calafiori.

Los cinco futbolistas estuvieron ausentes en la sesión de entrenamiento abierta a la prensa en la ciudad deportiva de los 'Gunners'; no obstante, no implica que los futbolistas no estén disponibles en el duelo europeo, ya que podrían salir al césped una vez se hayan marchado los medios tras quince minutos o pueden estar haciendo ejercicios por separado.

Sin embargo, el equipo ingles no se encuentra atravesando por el mejor momento. En un primer momento los dirigidos por el español Mikel Arteta perdieron la Copa de la Liga, la FA Cup, y entre tanto, no cesan su mala racha en el torneo ingles de la Premier League. En sus últimos encuentros han disputado cuatro partidos de los cuales ha sumado tres derrotas, la más reciente de ellas fue contra el club Bournemouth el pasado sábado 14 de abril donde perdió 2- 1, dejándolo con 70 puntos. Detrás de el están los dirigidos por Pep Guardiola, cuentan con 64 puntos tan solo los separan seis putos de diferencia, con un partido más y un duelo directo pendiente respecto al Manchester City en la Premier League.

Mikel Arteta; entrenador del Arsenal AFP

La noticia positiva para los de Mikel Arteta es que tienen una ventaja de 0-1 cosechada en la ida gracias a un tanto de Kai Havertz en el tiempo añadido en Lisboa y otra victoria o incluso un empate este miércoles en el Emirates Stadium asegurarán su presencia por segundo año consecutivo en semifinales del máximo torneo continental. Sin embargo, la lista de posibles bajas, como la de alguno de estos cinco futbolistas, preocupa en la previa del encuentro.

