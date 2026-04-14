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Gol Caracol  / Un respiro para Luis Javier Suárez y Sporting Lisboa; figuras del Arsenal serían bajas en Champions

Un respiro para Luis Javier Suárez y Sporting Lisboa; figuras del Arsenal serían bajas en Champions

Pensando en la vuelta de los cuartos de final, donde el club portugués, de la mano de Luis Javier Suárez, va por la remontada, se conoció esta importante noticia.

Por: EFE
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra su asistencia con Sporting Lisboa frente a Bodo Glimt, en Champions League
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra su asistencia con Sporting Lisboa frente a Bodo Glimt, en Champions League
AFP

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