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Gol Caracol  / Arsenal vs Sporting de Lisboa EN VIVO; hora y TV del partido de Luis Suárez en Champions League

Arsenal vs Sporting de Lisboa EN VIVO; hora y TV del partido de Luis Suárez en Champions League

Sporting de Lisboa, con la presencia del colombiano, Luis Javier Suárez, se prepara dar vuelta a la serie y lograr la anhelada clasificación a las semifinales.

Por: EFE
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Arsenal vs Sporting de Lisboa por la Champions League
Arsenal vs Sporting de Lisboa; Champions League
AFP

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