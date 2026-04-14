Arsenal vs Sporting de Lisboa EN VIVO; hora y TV del partido de Luis Suárez en Champions League

El Arsenal en su peor momento de la temporada, a pesar del gol de ventaja logrado en la ida en Lisboa, recibe a un ambicioso Sporting de Portugal que, en el caso de pasar, haría historia, pues nunca ha jugado unas semifinales de la principal competición europea.

El Arsenal del español Mikel Arteta llega a este decisivo choque tras sumar tres derrotas en cuatro partidos. En dos semanas, el sueño de ganar el póker de títulos, algo que no ha logrado nadie en la historia del fútbol inglés se esfumó tras perder la final de la Copa de la Liga ante el Manchester City y caer eliminado en la FA Cup a manos del Southampton, de Championship.

En la Premier League, el conjunto del norte de Londres ha visto como la renta se ha reducido tras la derrota ante el Bournemouth del español Andoni Iraola y la victoria de los 'Citizens' de su compatriota Pep Guardiola, que se colocan a seis puntos con un partido menos y ya dependen de si mismos al tener un enfrentamiento directo entre ambos el próximo domingo.

Después de seis años en blanco y veintidós sin ganar la Premier League, el Arsenal cuenta con las dudas de Bukayo Saka y Jurrien Timber, que no entraron en la convocatoria del encuentro de este fin de semana. Por su parte, tanto Eberechi Eze como Piero Hincapié podrían contar con minutos tras perderse el primer encuentro en Portugal y Mikel Merino, es baja seguro, pero podría aparecer para el final de temporada tras recortar plazos.



En las próxima semana, el Arsenal se juega entrar en semifinales de la Champions por segundo año consecutivo y el partido clave en la Premier contra el Manchester City en el Etihad Stadium, que podría sentenciar la lucha por el título.

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El cuadro de Arteta completó este martes su último entrenamiento antes de la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones sin Bukayo Saka, Martin Odegaard, Jurrien Timber, Declan Rice y Riccardo Calafiori. Por su parte, el conjunto luso acude a Londres con el fin de repetir la hazaña de 2023, cuando eliminó al Arsenal en el estadio Emirates en la Liga Europa.

Al igual que en la ida, las esperanzas lisboetas recaerán en los pies de su máximo goleador, el internacional colombiano Luis Suárez, aunque el 'cafetero' lleva cuatro encuentros sin marcar, dos con el club y otros dos con su selección. Los portugueses acuden a esta cita tras vencer en la pasada jornada liguera al Estrela da Amadora con un gol en la segunda parte de Daniel Bragança.

Luis Javier Suárez es figura en Sporting Lisboa. X de @SportingCP

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Con la mente puesta ya en el Arsenal, el técnico Rui Borges dio descanso en ese partido al central luso Gonçalo Inácio y sustituyó al descanso al lateral español Iván Fresneda, quien será clave para frenar a Leandro Trossard y compañía por la banda derecha.

Los 'leones' contarán, de hecho, con prácticamente toda su plantilla disponible, ya que para la vuelta recuperarán a su capitán, el danés Morten Hjulmand, tras cumplir sanción en la ida, y al extremo portugués Geovany Quenda, recuperado de una lesión.

Quenda, la perla más reciente procedente de la Academia Cristiano Ronaldo -la cantera del Sporting-, disputó el pasado sábado sus primeros minutos del año, y en el Emirates podría presentarse ante el fútbol inglés antes de incorporarse al Chelsea la próxima temporada.



Arsenal vs Sporting de Lisboa EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido de la Champions League:

Fecha: miércoles 15 de abril.

Hora: 2:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra.

Transmisión: Disney+ / ESPN.

Arsenal vs Sporting de Lisboa; Champions League AFP