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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y Sporting Lisboa están de celebración; recibieron inesperada noticia

Luis Javier Suárez y Sporting Lisboa están de celebración; recibieron inesperada noticia

La temporada de los 'leones' es para aplaudir, en gran medida gracias a los goles de Luis Javier Suárez, y lo ocurrido recientemente llena más de ilusión.

Por: EFE
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa, sueña con el título de la Primeira Liga
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa, sueña con el título de la Primeira Liga
AFP

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