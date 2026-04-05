Luis Javier Suárez y Sporting Lisboa están de celebración; recibieron inesperada noticia

El Porto no logró imponerse al Famalicão, quien empató al líder de la Liga de Portugal en el último momento 2-2 y dejó a los 'dragones' sin una victoria que consolidaría su liderazgo. Razón por la que desde Sporting Lisboa, donde está el colombiano Luis Javier Suárez, se ilusionan con el título de la Primeira Liga.

El portugués Alberto Costa adelantó a los 'dragones' en el marcador en el minuto 35 en una jugada iniciada por Rodrigo Mora tras aprovechar un rebote en el área, que Moffi controló con el pecho y rescató Costa para anotar.

En la segunda parte, el Famalicão ajustó el marcador y anotó el 1-1 de la mano de Marcos Vinicios tras una parada de Diogo Costa a un cabezazo de Elisor.

En el tiempo de descuento, los locales llegaron a tener esperanza de sellar la victoria cuando en el 90+1 el marfileño Seko Fofana marcó gol, sin embargo, con un gol 'in extremis' en el 90+9, Rodrigo Pinheiro volvió a empatar el marcador segundos antes del pitido final.



Luis Javier Suárez, goleador colombiano, en medio de un entrenamiento del Sporting Lisboa AFP

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Los 'dragones' salieron al campo sin uno de sus pilares, el centrocampista español Gabri Veiga, sancionado tras recibir su quinta amarilla en la reciente victoria contra el Braga (1-2) y esta fue la antesala a recibir al Nottingham Forest esta semana en la Liga Europa.

El Porto es primero de la tabla con 73 puntos, y por detrás le sigue el Sporting Lisboa, que cuenta con Luis Javier Suárez, con 68 puntos y un partido menos jugado.