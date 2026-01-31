Síguenos en:
¿Quién fue el jugador de Atlético Nacional que se quedó con la camiseta de Lionel Messi?

"Le pude decir que era mi ídolo, que por él me enamoré del fútbol y, por fortuna, al final, Lionel Messi me dio su camisa y se lo agradezco", contó el futbolista.

Por: EFE
Actualizado: 31 de ene, 2026
Lionel Messi, figura de Inter Miami, en el partido contra Atlético Nacional, en la ciudad de Medellín
Lionel Messi, figura de Inter Miami, en el partido contra Atlético Nacional, en la ciudad de Medellín
