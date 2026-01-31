Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Espectacular atajada de David Ospina contra Inter Miami; evitó gol de Lionel Messi

Espectacular atajada de David Ospina contra Inter Miami; evitó gol de Lionel Messi

Lionel Messi realizó una jugada individual en la que emprendió una larga carrera, dejó en el camino a sus rivales y sacó un remate que todos creían que sería gol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de ene, 2026
Comparta en:
Lionel Messi, delantero argentino, se lamenta por una opción de gol errada en Nacional vs. Inter Miami
Lionel Messi, delantero argentino, se lamenta por una opción de gol errada en Nacional vs. Inter Miami
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad