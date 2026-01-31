Espectacular atajada de David Ospina contra Inter Miami; evitó gol de Lionel Messi

Lionel Messi estuvo cerca de marcar su primer gol del año el sábado en un encuentro amistoso disputado en Colombia ante el local Atlético Nacional, segunda escala de una gira en Latinoamérica con Inter Miami a menos de cinco meses del debut de Argentina en el Mundial de Norteamérica 2026.

El capitán de la selección campeona del mundo hizo vibrar a miles de fanáticos en el partido que su equipo ganó 2-1 ante el Verdolaga -dos veces campeón de la Copa Libertadores- en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín.

Lionel Messi, figura de Inter Miami, fue la estrella contra Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot Colprensa

Vea la atajada de David Ospina a Lionel Messi, en Nacional vs. Inter Miami

🚨🚨🚨Lionel Messi so close to scoring a wonderful solo goal but once again Ospina denies the GOAT. 🐐 https://t.co/ElSHwmuMEJ — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) January 31, 2026