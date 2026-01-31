Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Boyacá Chicó 0-1 Santa Fe

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Boyacá Chicó 0-1 Santa Fe

Empezó la fecha 4 de la Liga BetPlay I-2026 con dos partidos que se disputaron este sábado 31 de enero y donde el 'león' consiguió su primer triunfo en el certamen.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de ene, 2026
Comparta en:
Alineación titular de Independiente Santa Fe contra Boyacá Chicó, por la Liga BetPlay I-2026
Alineación titular de Independiente Santa Fe contra Boyacá Chicó, por la Liga BetPlay I-2026
Twitter de Santa Fe

Publicidad

Publicidad

Publicidad