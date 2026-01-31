Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Boyacá Chicó 0-1 Santa Fe

La Liga BetPlay I-2026 continuó su curso. Este sábado 31 de enero, se dio inicio a la fecha 4, con dos partidos que se llevaron las miradas, empezando por el duelo que protagonizaron Cúcuta Deportivo y Fortaleza. En el estadio General Santander, Luifer Hernández abrió el marcador, al minuto 12, pero la alegría duró poco para los locales.

Tan solo cuatro minutos más tarde, el 'motilón' se quedó con un jugador menos, producto de la expulsión de su defensa central, Sebastián Rodríguez. Eso cambió el desarrollo del encuentro y el equipo bogotano aprovechó la oportunidad. Una buena acción colectiva terminó con el gol de Harold Balanta, quien sentenció el 1-1 definitivo.

Posteriormente, el turno fue para Boyacá Chicó e Indpendiente Santa Fe, en el estadio La Independencia. Allí, el encuentro parecía que culminaría sin goles, hasta que el 'león' hizo la de siempre. En el último minuto, apareció Emanuel Olivera para conectar de cabeza y poner el 0-1 definitivo, dándole el primer triunfo al 'cardenal'.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: fecha 4

Posición Equipo PTS PJ DG 1 Pasto 9 3 +3 2 Tolima 7 3 +4 3 América 7 3 +4 4 Santa Fe 6 4 +1 5 Fortaleza 6 4 +1 6 Inter de Bogotá 6 3 -1 7 Llaneros 5 3 +2 8 Bucaramanga 5 3 +1 9 Once Caldas 5 3 +1 10 Águilas Doradas 4 3 0 11 Atlético Nacional 3 1 +4 12 Deportivo Cali 3 3 0 13 Jaguares 3 2 0 14 Junior 3 2 -1 15 Cúcuta 2 4 -2 16 Deportivo Pereira 2 3 -2 17 Medellín 1 3 -3 18 Alianza 1 3 -3 19 Boyacá Chicó 1 4 -6 20 Millonarios 0 3 -3

Resultados de la fecha 4 de la Liga BetPlay I-2026

Cúcuta Deportivo 1-1 Fortaleza

Boyacá Chicó 0-1 Independiente Santa Fe

Programación de la fecha 4 de la Liga BetPlay I-2026

Atlético Bucaramanga vs. Alianza

Día: domingo 1 de febrero.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Departamental Américo Montanini.

Deportivo Cali vs. Deportivo Pasto

Día: domingo 1 de febrero.

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Palmaseca.



Once Caldas vs. Jaguares

Día: domingo 1 de febrero.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Palogrande.

Millonarios vs. Independiente Medellín

Día: domingo 1 de febrero.

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Llaneros vs. Águilas Doradas

Día: domingo 1 de febrero.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Bello Horizonte.

Internacional de Bogotá vs. Deportes Tolima

Día: lunes 2 de febrero.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Deportivo Pereira vs. Junior de Barranquilla

Día: lunes 2 de febrero.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Centenario.

Atlético Nacional vs. América de Cali

Día: miércoles 4 de febrero.

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.