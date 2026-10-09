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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Miguel Borja, ante la posibilidad de hacer historia con América de México; "es mi anhelo"

Miguel Borja, ante la posibilidad de hacer historia con América de México; "es mi anhelo"

El partido contra Monterrey, por la fecha 11 de la Liga MX, puede ser especial e inolvidable para el delantero colombiano, Miguel Borja, de buen presente.

Por: EFE
Actualizado: 9 de oct, 2026
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Miguel Borja, delantero colombiano de América de México, celebra un gol en la Liga MX
Miguel Borja, delantero colombiano de América de México, celebra un gol en la Liga MX
AFP

El goleador colombiano, Miguel Borja, aludió este viernes a los 110 años de fundación que celebra este mes su nuevo club, América, y confió en aportar a la celebración "con altura" este sábado en partido del torneo Apertura mexicano contra Monterrey.

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"Son 110 años que no se cumplen todos los días. Quiero felicitar a cada hincha porque eligieron bien al apoyar por el club más grande de México. Esperamos que la celebración la hagamos con altura", dijo hoy a periodistas.

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El delantero colombiano Miguel Borja confió en poder contar con más minutos en la cancha para aportar más goles al equipo azulcrema.

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"Es solo el comienzo lo que hemos vivido. Son pocos minutos disputados y espero sean más, con muchos goles. Ir al frente es algo que nunca se me va a quitar, siempre voy estar presente en cada momento que el equipo lo requiera", declaró.

Borja ha marcado cuatro goles en 113 minutos de juego. El más vistoso fue un gol del bicicleta al Guadalajara en la novena fecha.

Miguel Borja, delantero colombiano de América de México, anotó gol de chilena contra Chivas de Guadalajara
Miguel Borja, delantero colombiano de América de México, anotó gol de chilena contra Chivas de Guadalajara
Twitter de América de México

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Admitió que esa jugada la practicaba años atrás y que su hijo suele pedírsela.

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"Hacer un gol de esa factura en el clásico fue bonito. Espero que pueda seguir haciendo historia. Tenemos un equipo completo con dos o tres jugadores por posición y eso motiva", explicó.

América ocupa el segundo puesto en el torneo Apertura con 20 puntos, los mismos que el líder Toluca, pero con un partido pendiente.

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"Ahora estoy en el equipo más grande. Espero estar presente en los 'play off' que serán un torneo aparte. Levantar el título es mi anhelo", concluyó.

Miguel Borja, delantero del América de México.
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