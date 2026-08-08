América de Cali vs. Atlético Nacional, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partidazo de Liga BetPlay

El estadio Pascual Guerrero será testigo este domingo 9 de agosto de un vibrante compromiso de la Liga BetPlay II-2026, uno de los más esperados de la cuarta jornada. El duelo en cuestión es América de Cali vs. Atlético Nacional.

¿Cómo llegan los equipos al compromiso?

El rojo vallecaucano arriba a este duelo con puntaje perfecto: tres victorias en la misma cantidad de juegos. Los dirigidos por David González se han mostrado sólidos en todas sus líneas, siendo ‘punzantes’ en el frente de ataque: han marcado diez goles y sin recibir ninguno.

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América de Cali goleó 7-0 al Boyacá Chicó en la Liga BetPlay II-2026. América de Cali.

"Este es un equipo que compite, que se le notan las ganas, el hambre, y que fuera de eso, es demasiado aplicado cuando tiene que ejecutar un plan de juego en la cancha. Hoy (mércoles) el plan de juego se ejecutó como tenía que ser, contrarrestar las buenas combinaciones ofensivas del Once, y además, es un equipo, que cuando se suelta a jugar, tiene el talento, y los jugadores que generan buenas opciones de gol; vamos por buen camino", esas fueron las palabras de David González, en rueda de prensa, tras vencer al Once Caldas en Manizales.

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Por el lado de los ‘verdolagas’ suman tres unidades, producto de su victoria 0-3 sobre Jaguares en Montería, pero con un encuentro pendiente de la primera jornada frente a Boyacá Chicó.

Además, de que tanto América como Nacional avanzaron a los octavos de final de la Copa BetPlay. Los ‘diablos rojos’ tendrán como rival al Deportivo Pereira, mientras que el verde paisa hará lo propio frente al Deportivo Cali.

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partidazo de Liga BetPlay

Así las cosas, este gran duelo entre la 'mechita' y los 'verdolagas' se llevará a cabo este domingo 9 de agosto en el estadio Pascual Guerrero y con un horario de inicio de las 8:15 de la noche.

Atlético Nacional, tras su victoria 3-0 sobre Jaguares en la Liga BetPlay II-2026 Twitter de Atlético Nacional

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Y como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano (Win).

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