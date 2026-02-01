Nelson Deossa puso a hablar al técnico de Real Betis, tras su buen partido contra Valencia

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, destacó, tras el 2-1 logrado ante el Valencia, lo que ha colocado al equipo en la quinta posición de la clasificación en La Liga, que "el gran logro de estos años es que el Betis quiera cada vez más".

Pellegrini apuntó que, pese a las numerosas bajas que sufren en la plantilla -este domingo fueron ocho-, "los jugadores que están, están muy comprometidos con lograr los objetivos".

"Tenemos que lograr avanzar en todas las competiciones -LaLiga, la Copa y la Liga Europa-. El equipo está motivado con darle satisfacción a los hinchas, aunque hoy nos faltó un poco de creatividad, por lo que tiene doble mérito la victoria", argumentó.

El chileno recalcó que está "muy contento por el triunfo" y relató que "fue un primer tiempo muy parejo" y que luego mejoraron en la segunda parte, aunque recordó que "los jueves pasan factura", en referencia al partido de disputaron ante el Feyenoord neerlandés (2-1) en este mismo estadio La Cartuja hace tres días.



Del choque copero ante el Atlético de Madrid del próximo jueves, también en Sevilla, declaró que "va a ser un partido complicado" porque juegan "ante un gran rival".

Nelson Deossa, mediocampista colombiano, es titular indiscutido del Real Betis AFP

"El apoyo de la gente va a ser fundamental y, más allá de algunas críticas en algún partido puntual, la hinchada ha respondido. No es fácil venir a tres partidos seguidos con horarios complicados", subrayó el entrenador de los verdiblancos.

"No hablo de nombres propios, no quiero que una especulación o un rumor dé paso a una opinión sobre jugadores. Bakambu está bien, aunque en un momento inconfortable por estar su continuidad en duda", dijo preguntado por el mercado de contrataciones que acaba el lunes.

"El equipo siente estar sin Isco ni Lo Celso en la parte creativa, ya veremos el tiempo que tiene el argentino", comentó preguntado por estos dos lesionados, y sobre el colombiano Nelson Deossa aseguró que "va a ir mejorando con el tiempo, tiene buenas condiciones".