Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Brasil vs. Croacia, en VIVO; hora y en dónde ver en TV en Colombia el juego de fogueo de fecha FIFA

Brasil vs. Croacia, en VIVO; hora y en dónde ver en TV en Colombia el juego de fogueo de fecha FIFA

La Selección de Brasil viene de caer frente a Francia, que se impuso 2-1 sin pisar el acelerador y con un jugador menos. Los de Ancelotti deben mostrar una mejor cara.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de mar, 2026
Comparta en:
Neymar Jr. Brasil
Neymar Jr. en acción con Brasil - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad