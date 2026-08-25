"No hay manera de no llamar a Kevin Viveros a la Selección Colombia, de eso no debe haber duda"

El buen presente de Kevin Viveros en el Athletico Paranaense, sigue dando de qué hablar tanto en territorio brasileño como fuera de él. Y justamente, para referirse a la gran actualidad goleadora del colombiano, uno de sus defensores salió a hablar del atacante.

En charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'; el exfutbolista Nelson Gallego habló de Viveros y su 'dulce' momento frente al arco, que ya se traduce en importantes números con el conjunto 'rojinegro', mismo, con el que anotó doblete el pasado lunes frente a Botafogo.

"Yo más que ser su defensor, era una cosa que tenía muy clara; ese tipo de jugadores es escaso, no es que ande mucho por ahí jugadores de esa capacidad. Ese morocho es muy fuerte, los defensas rivales no quieren en los partidos que les dé más guerra, cada que choca, golpea; nunca discute, este aporrea al otro, este es bueno físicamente, se debe preparar muy bien", , explicó Nelson Gallego, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', para referirse con respecto al goleador del Brasileirao defendiendo los colores de Paranaense.

Kevin Viveros, delantero del Athletico Paranaense. Foto oficial del Athletico Paranaense.

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Sumado a eso, el exfutbolista colombiano dejó claro que el atacante, con paso por Atlético Nacional, tiene muy buenos fundamentos en cuanto a movilidad, que le facilitan su labor en las áreas rivales: "Viveros te tira diagonales, es un tipo complicadísimo, ese jugador con esa edad que tiene aún puede mejorar más. Se ve que se cuida bastante. Es un jugador completo".



"Viveros tiene mucha más movilidad que Morelos (Alfredo), tiene más continuidad de juego que Luis Javier Suárez, todo el tiempo entra y sale, te molesta cuando el rival tiene la pelota. Que (Jhon) Córdoba tiene más salida y entrada y es más que Santos Borré por explosión, por ser más rápido", agregó Gallego en el contacto con el grupo de periodistas que lidera Javier Hernández Bonnet.

¿Kevin Viveros debe ser convocado a la Selección Colombia?

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El goleador sensación de Athletico Paranense también se ha convertido en tema de debate, referente a si debe estar presente o no en la convocatoria de Néstor Lorenzo para la próxima fecha FIFA, en la que la Selección Colombia disputará tres encuentros de fogueo.

Para Nelson Gallego, el atacante de 26 años está en un dulce momento y ha hecho méritos suficientes para vestir la camisa de la 'tricolor': "Sin ninguna duda, no hay manera de no llamarlo a Viveros a la Selección Colombia, más cuando es el goleador del Torneo Brasilero".

Cabe destacar que los próximos duelos de Colombia, entre finales de septiembre e inicios de octubre, serán frente a México, Paraguay y Perú.

