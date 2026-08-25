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Gol Caracol  / River vs. Santa Fe, EN VIVO; hora y dónde ver POR TV el duelo de octavos de final, en Sudamericana

River vs. Santa Fe, EN VIVO; hora y dónde ver POR TV el duelo de octavos de final, en Sudamericana

Este miércoles 26 de agosto, argentinos y colombianos se pondrán cita en el estadio Monumental, para definir el rival de Vasco da Gama, en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Por: AFP
Actualizado: 25 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Acción de juego en el duelo entre River Plate vs. Santa Fe, por la Copa Sudamericana.
Acción de juego en el duelo entre River Plate vs. Santa Fe, por la Copa Sudamericana.
Foto: AFP.

Sumido en una profunda crisis y con una sola victoria en ocho partidos jugados en el segundo semestre, River Plate tiene el miércoles la ocasión ideal para cambiar su presente: la revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 contra Independiente Santa Fe.

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El Millonario recibe al Cardenal colombiano en el estadio Monumental, en Buenos Aires, tras conseguir un empate sin goles hace una semana en Bogotá en un partido en el que el local estrelló tres tiros en los palos y mereció la victoria.

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El vencedor de esta serie, que se inició una semana después de las otras siete de octavos debido al terremoto que sacudió a Colombia en lunes 10 de agosto, jugará en cuartos de final el mes que viene contra el Vasco Da Gama, que eliminó al Olimpia de Paraguay al golearlo 4-1 en Asunción.

Santa Fe vs River Plate
Santa Fe vs River Plate Copa Sudamericana - Foto:
AFP

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¿A qué hora juega y por dónde ver River vs. Santa Fe, en Copa Sudamericana?

Este miércoles 26 de agosto, 'millonarios' y 'cardenales' se pondrán cita en el estadio Monumental, por el duelo de vuelta, de los octavos de final en la Sudamericana. Cabe destacar que la ida culminó 0-0.

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Este encuentro, que está estipulado iniciar a las 7:30 p.m. (hora colombiana), tendrá la transmisión de DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

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- Aferrado a la Sudamericana -

La Copa Sudamericana es el salvavidas del que se quiere agarrar el entrenador Eduardo Coudet para salvar un año hasta ahora nefasto y que lo tiene en la cuerda floja, tras reemplazar en marzo al histórico Marcelo Gallardo.

Santa Fe vs River Plate
Santa Fe vs River Plate Copa Sudamericana 2026 - Foto:
AFP

Diez días atrás, 16 de agosto, el Millonario cortó la peor racha de derrotas en torneos domésticas de su historia, seis consecutivas, al vencer a Argentinos Juniors en la quinta fecha del torneo Clausura.

Pero tras ese triunfo, el Millonario volvió a las andadas. Apenas logró sacar una igualdad ante el Santa Fe y este fin de semana desperdició una ventaja de dos goles ante Vélez Sarsfield y terminó igualando 2-2.

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"No estuvimos precisos. Errores hay, y cuando los cometemos, los pagamos. Habrá que trabajar en seguir generando ofensivamente y ser más efectivos", expresó el Chacho Coudet, duramente cuestionado por los hinchas.

De hecho, River está penúltimo (decimocuarto lugar) en el Grupo B del torneo Clausura, con cuatro puntos en seis partidos jugados, muy lejos de la zona de clasificación a octavos.

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El decepcionante empate ante Vélez hizo explotar a los hinchas millonarios, que exigieron "que en la copa, cueste lo que cueste, en la copa tenemos que ganar" para luego despedir con una sonora silbatina al equipo.

- La esperanza colombiana -

El Santa Fe, por su lado, se aferra a la oportunidad de dar un batacazo histórico en el Monumental. Para ello, deberá mejorar de cara al gol.

"Si no generáramos situaciones sí estaría preocupado", consideró su entrenador, el uruguayo Pablo Repetto.

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Por su parte, Eduardo Méndez, el presidente del equipo bogotano, se mostró optimista de cara a la revancha.

Santa Fe vs River Plate Copa Sudamericana
Santa Fe vs River Plate Copa Sudamericana
AFP

"Vamos a Buenos Aires a jugar para ganar. El equipo está preparado para eso, va a competir. Nosotros debimos y pudimos haber ganado (en Bogotá)", afirmó al medio argentino TyC Sports.

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El miércoles en el estadio Monumental será la hora de la verdad.

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