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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América de Cali vs. Junior, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay II-2026

América de Cali vs. Junior, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay II-2026

Este miércoles, en Palmira, América de Cali y Junior se enfrentarán por la séptima jornada del fútbol profesional colombiano. ¡Acá todos los detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de ago, 2026
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América de Cali vs. Junior - Liga BetPlay.
América de Cali vs. Junior - Liga BetPlay.
COLPRENSA - IA.

Las emociones del fútbol profesional colombiano continúan este miércoles con un partidazo entre América de Cali y Junior, por la séptima fecha de la Liga BetPlay II-2026. Los 'escarlatas' buscan mantener su invicto mientras que los 'tiburones' solo piensan en conseguir su primera victoria.

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América y Junior se verán las caras en el estadio Francisco Rivera Escobar, en Palmira, puesto que no pueden jugar en el Pascual Guerrero como medida de prevención por el más reciente terremoto. Sin embargo, la dirigencia de los 'diablos rojos' tenía planeado jugar de local en Bogotá, pero tras le más reciente incidente junto a los hinchas de Santa Fe, les cerraron la puerta.

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Los dirigidos por David González son líderes con 13 puntos, producto de cuatro triunfos y un empate. Además es el único equipo que no sabe lo que es recibir un gol en contra.

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Resultados del América de Cali
Inter de Bogotá 0-2 América de Cali
América de Cali 7-0 Boyacá Chicó
Once Caldas 0-1 América de Cali
América de Cali 1-0 Atlético Nacional
Santa Fe 0-0 América de Cali

Si en América el ambiente es positivo por el buen inicio en liga, en Junior hay preocupación porque en sus tres salidas no ha sido capaz de sumar de a tres unidades. Los 'curramberos' se ubica en la casilla 18° con apenas un punto y en cuanto a goles ha marcado dos y ha recibido cuatro.

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En su más reciente encuentro, los barranquilleros igualaron 1-1 con Once Caldas, dejando escapar otro triunfo en casa, tras la derrota previa con Millonarios.

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Resultados del Junior
Deportes Tolima 2-1 Junior
Junior 0-1 Millonarios
Junior 1-1 Once Caldas

Hora y dónde ver América de Cali vs. Junior

Fecha: miércoles 26 de agosto.
Hora: 6:20 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Francisco Rivera Escobar, en Palmira.
Transmisión: televisión cerrada.

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