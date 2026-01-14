Palmeiras va con todo por Jhon Arias; estarían presionando fuertemente para contratarlo

Jhon Arias podría hacer las maletas de vuelta a Sudamérica. Palmeiras planearía hacer el mayor esfuerzo posible para convencer al colombiano de dejar la Premier League y volver a Brasil de la mano del 'verdao', en este mercado de fichajes. De acuerdo con la prensa brasileña, el extremo ya habría contestado al interés.

Según información del diario 'UOL', Arias estaría dispuesto a volver a Brasil, donde vivió sus mejores momentos en su carrera profesional. Los directivos del Palmeiras habrían estado en charlas con el entorno del jugador de la Selección Colombia y su respuesta a un posible fichaje sería positiva. "Las conversaciones entre Palmeiras y los representantes del jugador han sido positivas, y Arias está dispuesto a regresar al fútbol brasileño. El centrocampista admira el trabajo realizado en el centro de entrenamiento del Palmeiras y dejar el fútbol europeo en este mercado de fichajes no sería un problema", fue lo que dijo el medio en un artículo.

Su actual club, el Wolverhampton adquirió los derechos del jugador en agosto de 2025 por una cifra de 17 millones de euros, en una clara apuesta por el talento que mostró en nuestro continente. Sin embargo, su temporada ha sido muy inconsistente, sumada a los malos resultados de su equipo, que se encuentra último de la liga con siete puntos en 21 jornadas, teniendo un rendimiento decepcionante que podría culminar en un récord negativo como el peor equipo de la historia del campeonato de ese país. El 'cafetero' ha jugado 23 duelos con la camiseta de los 'foxes', con un registro de dos goles y una asistencia, números muy alejados de las expectativas que tenían al momento de su contratación.



Jhon Arias, jugador colombiano al servicio del Wolves @wolves/Instagram

El nacido en Quibdó (Chocó) poco a poco ha mejorado su nivel con los Wolves, no obstante, sería objeto de interés por parte de Palmeiras para traerlo de vuelta al balompié sudamericano antes de finalizar la temporada. El equipo 'Oro Viejo' pediría 20 millones de euros a cualquier equipo que quiera contratar los servicios del colombiano, por lo que el 'verdao' tendría que hacer un esfuerzo para adquirirlo en este periodo de transferencias. De igual manera, habría otro impedimento para la llegada de Arias, y es que Fluminense lo vendió con una claúsula para poder presentar la primera oferta si quisiera volver a Brasil, así que para que su salida rumbo al Allianz Parque se cristalice, Palmeiras deberá ofrecer una mayor cantidad de dinero que la que proponga su rival en el Brasileirao.