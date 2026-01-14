Junior de Barranquilla confirmó una noticia esperada; dos figuras seguirán vestidos de 'rojiblanco'

Junior de Barranquilla le apuesta a un 2026 lleno de éxitos y títulos, y por ello, no ha dudado en tener una plantilla uno 'A', competitiva, para lograr los objetivos. En la noche del martes anterior, el 'tiburón' presentó 'en sociedad' en el Gran Malecón del Río a los integrantes que lucharán por las metas del año en curso; no obstante, había algunas dudas con respecto a dos referentes del club y su continuidad: Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará.

Finalmente, el cuadro de la 'Arenosa' confirmó que tanto el centrocampista y el delantero seguirán vestidos de 'rojiblanco': habrá está gran dupla para rato.

"El 'Cha-Teo' seguirá dando alegrías. Vamos Junior", se leyó en el escueto y corto mensaje por parte del actual campeón de la Lig BetPlay en sus distintas plataformas digitales. La publicación fue acompañada con una serie de fotografías de los protagonistas, luciendo muy sonrientes los colores del 'tiburón'.

Por supuesto que los seguidores del Junior no dudaron en expresar su alegría en los comentarios, teniendo en cuenta la experiencia e importancia que tienen tanto 'Teo' como Chará en el plantel que es dirigido por el entrenador uruguayo, Alfredo Arias.



Recordemos que este 2026 Junior no sólo tiene competencia en el rentado local, sino que tendrá participación en la Copa Libertadores desde la fase de grupos.

Gutiérrez Roncancio ya había adelantado previo a la presentación del equipo, que había firmado su vínculo con el club de la capital del Atlántico.

"Todo muy bien, gracias a Dios, ya tenemos la pinta puesta para la presentación del equipo esta noche. Gracias a Dios, ya firmamos la renovación", dijo el exRiver Plate y Sporting Lisboa en charla con la prensa barranquillera.

Ahora, lo que esperan los hinchas del 'tiburón' es la confirmación del fichaje de Luis Fernando Muriel. Se preveía que la presentación del delantero de Santo Tomás iba a ser el martes anterior junto a las demás incorporaciones del club; sin embargo, hay "algunas cositas pendientes", tal cual precisó Fuad Char, máximo accionista del Junior en su intervención en el Malecón del Río.

"Ya está terminado (el fichaje de Muriel). De los exámenes médicos quedaron pendientes algunas cositas que querían revisar. No lo podemos presentar todavía, pero vamos a anunciar que ya todo está avanzado. No creo que tenga algún problema físico. La parte contractual está completamente terminada con el jugador, con el equipo y la Major League Soccer (MLS)", explicó Char Abdala.