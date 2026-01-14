Lionel Messi rechazó contrato histórico; "le ofrecí € 1.400 millones o lo que quisiera de por vida"

Lionel Messi volvió a demostrar que su carrera no se ha guiado únicamente por cifras astronómicas. Anmar Al Haili, presidente del Al-Ittihad de Arabia Saudita, reveló detalles impactantes sobre la oferta que el club le presentó al astro argentino en 2023, justo después de que finalizara su contrato con el Paris Saint-Germain. Se trató, según sus propias palabras, de una propuesta sin precedentes en la historia del fútbol.

“Si Messi acepta firmar con el Al Ittihad, le ofrecería un contrato donde podría ganar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida”, explicó el directivo saudí, dejando en claro que el club estaba dispuesto a romper cualquier límite económico con tal de contar con el campeón del mundo. La intención era convertir a Messi no solo en la gran estrella del equipo, sino en el símbolo absoluto del proyecto deportivo saudí.

Al Haili confirmó que el contacto fue directo y concreto. “Sí, lo contacté antes, cuando terminó su contrato con el PSG. Le ofrecí 1.400 millones de euros”, reveló. La cifra, difícil incluso de dimensionar, habría colocado a Messi como el deportista mejor pagado de todos los tiempos. Sin embargo, la respuesta del argentino fue firme y definitiva. “Rechazó una oferta tan grande por el bien de su familia”, aseguró el presidente del Al-Ittihad, destacando un aspecto humano que, para muchos, engrandece aún más la figura del futbolista.

Según el dirigente, Messi valoró seriamente la propuesta e incluso llegó a discutirla en su entorno cercano. “A pesar de haberlos convencido, no dudó en rechazarla porque la familia es más importante que el dinero”, afirmó Al Haili, quien mostró respeto y admiración por la decisión del rosarino. Además, dejó claro que las puertas del club siguen abiertas: “El Al Ittihad siempre le abrirá las puertas, puede venir cuando quiera”.



Desde una perspectiva económica, el presidente fue tajante al restarle importancia al impacto financiero que tendría la llegada de Messi. “Tener a Messi en el Al-Ittihad no significa nada para mí a nivel económico”, sostuvo. Para Al Haili, el verdadero valor estaba en lo deportivo y simbólico. “Celebraríamos la liga incluso antes de que empezara porque tendría al mejor jugador de la historia del fútbol”, concluyó.