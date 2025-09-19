América y las cuentas que hace David González para llegar a los ocho; Once Caldas, primer escollo

América de Cali atraviesa uno de los semestres más difíciles de los últimos años. El equipo 'escarlata', que inició el campeonato con altas expectativas, no encontró regularidad en su fútbol y los malos resultados derivaron en la salida del entrenador argentino Diego Raimondi. En su lugar, la dirigencia tomó la decisión de darle el mando a David González, quien conoce bien el balompié colombiano y que ya tuvo un paso reciente por Millonarios.

El reto para González no es menor. América se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones con apenas siete puntos, una situación que preocupa tanto a la hinchada como a la dirigencia, pues el objetivo de la temporada era, como mínimo, alcanzar los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025. El panorama es complejo, pero el técnico antioqueño ha mostrado entereza y convicción desde su llegada.

David González confía en hacer su tarea

Con 43 años, David González es consciente de que su llegada a América se da en medio de un clima adverso, donde cada partido se vive como una final. Aun así, el estratega no pierde la fe en que puede revertir la situación y clasificar al equipo a la siguiente instancia del campeonato.

“Tenemos 10 partidos y quiero ganar los 10, es lo que vamos a intentar”, declaró el entrenador en la antesala del duelo frente a Once Caldas. Sus palabras reflejan la ambición con la que encara esta nueva etapa y el deseo de devolverle la ilusión a una afición que ha sufrido por los flojos resultados de su equipo.

González sabe que el margen de error es nulo. América debe comenzar a sumar de a tres de inmediato, empezando por el partido de este viernes frente a Once Caldas en el estadio Pascual Guerrero, programado para las 8:10 p. m. (hora colombiana). Allí, el técnico espera que sus dirigidos respondan al apoyo de la hinchada y marquen el inicio de una remontada que hoy parece complicada, pero no imposible.

“Vamos a jugar contra cada rival y en cada ciudad como si estuviéramos en el Pascual para empezar a sumar. No me puedo quedar pensando que necesito más de 20 puntos sabiendo que los más importantes son los tres puntos que vienen en cada partido”, explicó González, mostrando un enfoque pragmático y concentrado en el corto plazo.

El futuro del América de Cali dependerá de su capacidad para reaccionar en las próximas semanas. Si logra encadenar victorias, el panorama podría cambiar radicalmente. Por ahora, el desafío está claro: ganar, sumar y devolverle la ilusión a la hinchada roja, con David González como nuevo líder de la remontada.